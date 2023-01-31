سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري القطري

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب - كرواتيا

أعلن نادي أنجيه الفرنسي توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الريان القطري على انتقال جناحه المغربي سفيان بوفال إلى الدوري القطري.

وأفاد النادي في بيان: "تم الاتفاق من حيث المبدأ بين أنجيه والريان القطري على انتقال سفيان بوفال".

وأضاف البيان "اللاعب يتوجه يوم الثلاثاء إلى قطر لاجتياز الفحص الطبي".

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ويخضع البالغ من العمر 29 عاما للكشف الطبي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يكشف النادي الفرنسي مدة أو قيمة العقد.

ومن المتوقع أن يخوض بوفال أول مباراة له بقميص الريان أمام العربي بالدوري القطري يوم السبت المقبل.

بوفال كان أحد المغاربة الذين تألقوا في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

إذ قاد بوفال منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة في تاريخ المونديال.

يذكر أن بوفال هو ثاني مغربي يغادر أنجيه هذا الشتاء، بعد مواطنه عز الدين أوناحي الذي انتقل إلى مارسيليا قبل أيام.

وشارك سفيان بوفال في 13 مباراة مع أنجيه في الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2022-2023، وسجل 4 أهداف.

وكان بوفال قد انتقل إلى أنجيه في صيف 2020، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ساوثامبتون.

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