بورنموث يضم ظهير الأوروجواي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

ماتياس فينا - أوروجواي

تعاقد نادي بورنموث الإنجليزي مع ماتياس فينا قادما من روما في سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم فينا إلى بورنموث على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ويرغب اللاعب الأوروجوياني في خوض تجربة جديدة بعدما خرج من حسابات جوزيه مورينيو مدرب روما في الوقت الحالي.

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ولم يشارك اللاعب صاحب الـ25 عاما مع روما الموسم الحالي سوى في 7 مباريات فقط بواقع 298 دقيقة.

ويجيد ماتياس فينا اللعب في 3 مراكز مختلفة: ظهير وقلب دفاع ومتوسط ميدان دفاعي.

فينا بدأ في تمثيل منتخب أوروجواي منذ عام 2019.

وشارك في بطولتي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

وظهر فينا في أول مباراتين في دور المجموعات وشارك لمدة 14 دقيقة.

وكان فينا انضم إلى روما صيف 2021 قادما من بالميراس البرازيلي.

وكان بورنموث صعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي بعد احتلاله المركز الثاني في منافسات تشامبيونشيب.

ويحتل بورنموث المركز الـ18 برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بورنموث روما ماتياش فينا
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