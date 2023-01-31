مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ثاون

ترشح النجم المصري مصطفى محمد لجائزة لاعب الشهر للمرة الثانية مع فريقه نانت خلال يناير الجاري.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وتواجد مصطفى محمد رفقة ألبان لافونت وإيفان جوساند وأندري جيروتو.

وسبق وترشح المهاجم المصري لجائزة لاعب الشهر عن نوفمبر الماضي.

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ويتحدد هوية الفائر بالجائزة بعد تصويت الجماهير، للتصويت من هــنـــا:

وسجل مصطفى محمد هدفا مع نانت خلال 6 مباريات لعبها خلال يناير الجاري بجميع المسابقات.

وأحرز صاحب الـ25 عاما هدفا أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي في 15 يناير 2023.

فيما هزّ الشباك أمام فيروا في بطولة كأس فرنسا في 7 يناير 2023.

وبشكل عام، لعب مصطفى محمد 29 مباراة مع نانت هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

وفي الدوري الفرنسي لعب 20 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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