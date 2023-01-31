تم اكتشاف هوية الدخيل.. إسبانيول يحرر دينيس سواريز من سجن سيلتا فيجو

أعلن نادي إسبانيول عن تعاقده مع دينيس سواريز قادمًا من سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووّقع سواريز على عقدٍ يربطه بـ إسبانيول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الإعارة كلفت إسبانيول مبلغ 200 ألف يورو.

وينتهي عقد سواريز مع سيلتا فيجو بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون لاعبًا حرًا بعد نهاية إعارته إلى إسبانيول.

ويُنتظر أن ينتقل سواريز إلى فياريال الصيف المقبل بعد أن اتفق مع الغواصات الصفراء شفهيًا وفقًا لـ أس.

ودخل سواريز في أزمة طاحنة مع كارلوس مورينيو رئيس سيلتا فيجو بسبب خلافات مع شركة الوكالة التي تنوب عن اللاعب.

الأزمة تسببت في تجميد سواريز وعدم خوضه أي مباراة مع سيلتا فيجو هذا الموسم.

وبالتالي لم يظهر دينيس بشكلٍ رسمي منذ أن واجه فالنسيا يوم 21 مايو الماضي.

وأعلن إسبانيول عن ضم لاعب الوسط الإسباني بطريقة مميزة عبر مقطع فيديو يصوّر شخصًا يخترق منشآت النادي دون الكشف عن هويته، ليتضح أنه دينيس "الذي جاء لتقديم كل شيء لـ إسبانيول".

دينيس (29 عامًا) يجيد اللعب في خط الوسط والجناح، وقد انتقل إلى سيلتا فيجو قادمًا من برشلونة في صيف 2019 مقابل 13 مليون يورو.

وخاض دينيس إجمالًا 105 مباراة مع سيلتا فيجو، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 20.

وكان دينيس قد بدأ مسيرته في ناشئي سيلتا قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2011، ومنه تحوّل إلى الفريق الرديف لـ برشلونة، ثم لعب معارًا لـ إشبيلية.

تألق دينيس الحقيقي حدث رفقة فياريال موسم 2015\2016، ليضمه برشلونة في الصيف التالي مقابل ما يزيد عن 3 ملايين يورو.

ولم ينجح دينيس في حجز مكانٍ أساسي بتشكيل برشلونة وخرج معارًا لفترة قصيرة إلى أرسنال.

ويمتلك دينيس مباراة دولية وحيدة مع منتخب إسبانيا خاضها وديًا أمام البوسنة والهرسك في مايو 2016.

لكنه يملك في رصيده لقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا في 2012، ووصافة بطولة أوروبا تحت 21 عامًا في 2017.

وبات دينيس ثالث صفقة شتوية لـ إسبانيول بعد المدافع المكسيكي سيزار مونتيس، والظهير الفرنسي رونايل بيير جابرييل.