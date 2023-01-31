نبروه يتعاقد مع مهاجم منتخب سيراليون
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 11:06
كتب : FilGoal
تعاقد نادي نبروه مع السيراليوني شيكا فوفانا قادما من دهوك العراقي في سوق الانتقالات الشتوية.
ويلعب نبروه في الدرجة الثانية من الدوري المصري.
ويستعد نبروه بقيادة عبد اللطيف الدوماني لمواجهة المجد السكندري غدا الأربعاء ضمن منافسات الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.
المهاجم صاحب الـ25 عاما خاض 4 مباريات مع منتخب سيراليون، وسجل خلالها هدفين.
ومن المتوقع أن يشارك اللاعب أمام المجد بعد وصول بطاقته الدولية.
ويعتبر فوفونا الصفقة السادسة لـ نبروه في سوق الانتقالات الشتوية.
وتعاقد نبروه هذا الشتاء مع أحمد علاء ومهدي صبحي وعاطف الشاذلي وإسلام رجب وأحمد لويزا.
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