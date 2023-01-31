اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

روبيرتو باروندو - مصر × البحرين - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد رحيل الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو عن تدريب المنتخب.

وانتهى عقد باروندو مع نهاية منافسات كأس العالم لليد التي احتل فيها الفراعنة المركز السابع للنسخة الثانية على التوالي.

وصرّح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد: "عقد باروندو انتهى بالفعل مع نهاية منافسات المونديال".

أخبار متعلقة:
كرة يد - باروندو: لم نكن نريد إنهاء الدور الرئيسي لبطولة العالم بهذه الطريقة اتحاد كرة اليد يكشف عبر في الجول حقيقة رحيل باروندو اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر

وأضاف عبر القناة الأولى: "هو لن يكمل معنا، درسنا الموقف بشكل مستفيض في الفترة الماضية، وهو لم يكن متفرغًا للمنتخب لأنه يدرّب نادٍ ألماني".

وتابع: "حاولنا معه العام الماضي بعد دورة البحر المتوسط وبطولة إفريقيا أن يتفرغ للمنتخب، لكنه صمم على الاستمرار مع ناديه الألماني، وللأسف الشديد قبل كأس العالم بـ 3 أسابيع جدد عقده مع فريقه حتى يونيو 2025".

وأوضح: "الاتحاد المصري يمتلك خططًا وطموحات بالتقدم للأمام لن تتحقق إلا في وجود مدرب متفرغ، وبالتالي قررنا عدم التجديد، خصوصًا أن آمالنا المشروعة كانت الوصول للمربع الذهبي في نسخة 2023".

وأردف: "ذلك لم يتحقق نتيجة لبعض الأخطاء الناتجة عن عدم تواجده بشكل دائم وعدم معرفته بمستوى بعض اللاعبين الآخرين غير الذين ضمهم".

وأضاف: "ولهذا جاء قرار عدم تجديد عقده وبدأنا بالفعل البحث عن مدرب أجنبي آخر".

وكشف: "هدفنا التعاقد مع مدرب عالمي صاحب تتويجات سابقة في بطولات عالم أو أولمبياد أو بطولات أوروبا، نحتاج إلى من يفيد المنتخب ولا يستفيد منه".

وأتم: "المدرسة الإسبانية ناجحة، ولكننا نضع في الحسبان أيضًا المدرسة الفرنسية وشرق أوروبا وفي كل الأحوال لن نتعجل وسندرس السير الذاتية بشكل دقيق لنقرر بشكل صحيح".

باروندو (43 عامًا) تولى تدريب منتخب مصر منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة إفريقيا في آخر نسختين.

كما حصدت مصر المركز السابع لنسختين متتاليتين في المونديال تحت قيادة باروندو.

وفازت مصر بالميدالية الفضية في دورة المتوسط، كما حصدت المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني منذ 2021، ليستمر في قيادة المنتخب على مضض مع عدم موافقة الاتحاد المصري بالكامل على تلك الخطوة.

باروندو منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
بطولة العالم لليد - تعرف على الترتيب النهائي للمنتخبات بطولة العالم لليد - فريق الأفضل بلا مصريين أو لاندين.. وأفضل لاعب ليس هانسن كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي كرة يد - إنجاز تاريخي.. الدنمارك بطلة العالم للمرة الثالثة على التوالي كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع
أخر الأخبار
بورنموث يضم ظهير الأوروجواي 8 دقيقة | ميركاتو
جناح أرسنال ينضم إلى نورويتش 12 دقيقة | ميركاتو
بعد 72 ساعة من ضمه.. فريق سعودي يفسخ عقد مهاجم سيتي السابق 29 دقيقة | السعودية
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تم اكتشاف هوية الدخيل.. إسبانيول يحرر دينيس سواريز من سجن سيلتا فيجو 37 دقيقة | الدوري الإسباني
نبروه يتعاقد مع مهاجم منتخب سيراليون ساعة | الدرجة الثانية
اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر ساعة | كرة يد
ماركا: أمرابط يقترب من برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك