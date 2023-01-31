ماركا: أمرابط يقترب من برشلونة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - سفيان أمرابط

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في ضم سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا ومنتخب المغرب في سوق الانتقالات الشتوية.

وحسبما نشرت الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة سيتحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتألق أمرابط مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 ولفت الأنظار إليه.

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وأشارت تقارير سابقة إلى رغبة الثلاثي أتليتكو مدريد وتوتنام وليفربول في الحصول على خدمات اللاعب هذا الشتاء.

وذكر "فوت ميركاتو" في وقت سابق كذلك أن أتليتكو مدريد الأقرب لضم أمرابط من فيورنتينا.

وساهم اللاعب صاحب ال26 عاما في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

أمرابط عاد إلى صفوف فيرونتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

وشارك متوسط الميدان المغربي الموسم الحالي في 25 مباراة مع الفريق الإيطالي بجميع المسابقات.

برشلونة المغرب سفيان أمرابط
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