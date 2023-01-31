بالأسماء.. ميدو يكشف عن 5 لاعبين طلب ضمهم لـ الإسماعيلي مع شرط مفاجئ

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 10:30

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لـ الإسماعيلي، عن تقدمه بطلب للجنة المعينة لإدارة النادي بضم 5 لاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وكتب ميدو عبر حسابه في تويتر أن أول هؤلاء اللاعبين هو محمد دبش قلب دفاع المصري.

أمّا اللاعب الثاني فهو سيرج أكا لاعب ألتاي سبور التركي، والذي سبق له اللعب في صفوف الجونة.

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وواصل ميدو الكشف عن الأسماء وقد كان الثالث هو إسلام جابر لاعب وسط البنك الأهلي الذي سبق له تمثيل الزمالك.

بينما كان اللاعب الرابع هو كريم الديب نجم نادي الاتحاد السكندري.

وأخيرًا طلب ميدو ضم الكونغولي والتر بواليا لاعب القادسية الكويتي الذي سبق له ارتداء قميص الجونة والأهلي.

وشدد ميدو على شرط مهم وهو عدم حصول هؤلاء اللاعبين على أي مقدمات تعاقد في الفترة الحالية إلا بعد دفع جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة.

وأشار ميدو إلى أن هذا ما اتفق عليه مع إدارة الدراويش التي تم تعيينها قبل أيام قليلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب مراكز البقاء.

وكان أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي قد أشاد بـ ميدو في تصريحات عقب توليه المهمة.

وقال أبوبكر الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «نتولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، أطلب من جماهير الإسماعيلي الدعم والصبر».

وأضاف «هناك مشاكل كثيرة، سنهتم أولا بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين. لا يمكن أن نترك الإسماعيلي يغرق».

وواصل «ميدو بطل وتحمل المسؤولية في وقت صعب للغاية، ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى».

واستطرد «أشكر جماهير الاهلي والزمالك وكل الجماهير العظيمة التي تساند الإسماعيلي على الدعم».

وأتم «إسماعيلية طول عمرها»بتطرح مانجا ولعيبة كرة قدم حريفة«».

وتضمن تشكيل اللجنة المؤقتة كل من:

أبو بكر الصديق الحديدي

محمد إراهيم أحمد

أحمد جمال فهيم

الطاهر الشافعي

مروة عرابي

محمد الشحات إبراهيم

نصر الدين المصطفى

إسماعيل حفني

إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

ميدو الدوري المصري
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