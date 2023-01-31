بالأسماء.. ميدو يكشف عن 5 لاعبين طلب ضمهم لـ الإسماعيلي مع شرط مفاجئ

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لـ الإسماعيلي، عن تقدمه بطلب للجنة المعينة لإدارة النادي بضم 5 لاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وكتب ميدو عبر حسابه في تويتر أن أول هؤلاء اللاعبين هو محمد دبش قلب دفاع المصري.

أمّا اللاعب الثاني فهو سيرج أكا لاعب ألتاي سبور التركي، والذي سبق له اللعب في صفوف الجونة.

وواصل ميدو الكشف عن الأسماء وقد كان الثالث هو إسلام جابر لاعب وسط البنك الأهلي الذي سبق له تمثيل الزمالك.

بينما كان اللاعب الرابع هو كريم الديب نجم نادي الاتحاد السكندري.

وأخيرًا طلب ميدو ضم الكونغولي والتر بواليا لاعب القادسية الكويتي الذي سبق له ارتداء قميص الجونة والأهلي.

وشدد ميدو على شرط مهم وهو عدم حصول هؤلاء اللاعبين على أي مقدمات تعاقد في الفترة الحالية إلا بعد دفع جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة.

وأشار ميدو إلى أن هذا ما اتفق عليه مع إدارة الدراويش التي تم تعيينها قبل أيام قليلة.

صباح الخير .اللاعبون المطلوب التعاقد معهم للنادي الاسماعيلي.. ١-دبش ٢-اكا ٣-اسلام جابر ٤-كريم الديب ٥-بواليا مع الاشتراط كما اتفقنا مع المجلس بعدم حصول هؤلاء اللاعبين على اي مقدمات تعاقد في الفترة الحالية الا بعد دفع جزء من مستحقات لاعبي فريقي اولا (المتفق عليه مع المجلس) — Mido (@midoahm) January 31, 2023

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب مراكز البقاء.

وكان أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي قد أشاد بـ ميدو في تصريحات عقب توليه المهمة.

وقال أبوبكر الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «نتولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، أطلب من جماهير الإسماعيلي الدعم والصبر».

وأضاف «هناك مشاكل كثيرة، سنهتم أولا بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين. لا يمكن أن نترك الإسماعيلي يغرق».

وواصل «ميدو بطل وتحمل المسؤولية في وقت صعب للغاية، ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى».

واستطرد «أشكر جماهير الاهلي والزمالك وكل الجماهير العظيمة التي تساند الإسماعيلي على الدعم».

وأتم «إسماعيلية طول عمرها»بتطرح مانجا ولعيبة كرة قدم حريفة«».

وتضمن تشكيل اللجنة المؤقتة كل من:

أبو بكر الصديق الحديدي

محمد إراهيم أحمد

أحمد جمال فهيم

الطاهر الشافعي

مروة عرابي

محمد الشحات إبراهيم

نصر الدين المصطفى

إسماعيل حفني

إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.