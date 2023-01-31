مواعيد الثلاثاء 31 يناير 2023.. كوكا ومرموش وكأس مصر

يلعب ألانياسبور التركي المحترف في صفوفه المصري أحمد محجوب "كوكا" أمام سيفاس سبور.

بينما يواجه نيوكاسل يونايتد منافسه ساوثامبتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هـــنـــــا.

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كأس مصر

تستكمل مباريات الدور التمهيدي الرابع لتحديد أخر المتأهلين إلى دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه سبورتينج منافسه الحمام، فيما يلتقي شبان قنا مع كيما أسوان، ويلعب ألو إيجيبت مع المرج.

وتقام جميع المواجهات في الثانية ظهرا.

كأس إيطاليا

يلتقي إنتر مع أتالانتا على ملعب جوزيبي مياتزا في العاشرة مساء عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه برمنجام سيتي نظيره بلاكبرن روفز في الدور الرابع من المسابقة في التاسعة إلا ربع.

الفائر سيلتقي مع ليستر سيتي في ثمن النهائي بعدما أسفرت القرعة عن ذلك أمس الاثنين.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب نيوكاسل يونايتد مع ساوثامبتون في الدور قبل النهائي في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق علي محمد علي.

الدوري التركي

يواجه ألانيا سبور (كوكا) منافسه سيفاس سبور في الرابعة عصرا.

كأس ألمانيا

يواجه فلفسبورج المحترف في صفوفه عمر مرموش منافسه يونيون برلين ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة في العاشرة إلا ربع عبر دبي الریاضیة HD 2.

أمم إفريقيا للمحليين

يقام دور النصف نهائي المسابقة اليوم الثلاثاء.

سيواجه السنغال منافسه مدغشقر في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 4.

ويلتقي الجزائز المستضيف مع النيجر في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 4.