مواعيد الثلاثاء 31 يناير 2023.. كوكا ومرموش وكأس مصر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يلعب ألانياسبور التركي المحترف في صفوفه المصري أحمد محجوب "كوكا" أمام سيفاس سبور.

بينما يواجه نيوكاسل يونايتد منافسه ساوثامبتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هـــنـــــا.

-----------------------------------------------------------------

كأس مصر

تستكمل مباريات الدور التمهيدي الرابع لتحديد أخر المتأهلين إلى دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه سبورتينج منافسه الحمام، فيما يلتقي شبان قنا مع كيما أسوان، ويلعب ألو إيجيبت مع المرج.

وتقام جميع المواجهات في الثانية ظهرا.

كأس إيطاليا

يلتقي إنتر مع أتالانتا على ملعب جوزيبي مياتزا في العاشرة مساء عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه برمنجام سيتي نظيره بلاكبرن روفز في الدور الرابع من المسابقة في التاسعة إلا ربع.

الفائر سيلتقي مع ليستر سيتي في ثمن النهائي بعدما أسفرت القرعة عن ذلك أمس الاثنين.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب نيوكاسل يونايتد مع ساوثامبتون في الدور قبل النهائي في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق علي محمد علي.

الدوري التركي

يواجه ألانيا سبور (كوكا) منافسه سيفاس سبور في الرابعة عصرا.

كأس ألمانيا

يواجه فلفسبورج المحترف في صفوفه عمر مرموش منافسه يونيون برلين ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة في العاشرة إلا ربع عبر دبي الریاضیة HD 2.

أمم إفريقيا للمحليين

يقام دور النصف نهائي المسابقة اليوم الثلاثاء.

سيواجه السنغال منافسه مدغشقر في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 4.

ويلتقي الجزائز المستضيف مع النيجر في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 4.

ألانيا سبور كوكا كأس الرابطة الإنجليزي
نرشح لكم
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت مواجهة سهلة لـ مانشستر سيتي.. قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي جاتوزو يغادر فالنسيا.. والبديل يأتي للمرة الثامنة ديلي ميل: "خلاف كبير".. الكشف عن سبب رحيل كانسيلو عن مانشستر سيتي حوار - ميسي عن كأس العالم.. ركلة مونتيل وأصعب مباراة ورقم إنستجرام القياسي عودة دايش.. إيفرتون يعلن بديل فرانك لامبارد سيجتمع بـ دي روسي.. "النينجا" ناينجولان ينضم إلى سبال الأمر يعتمد على مانشستر يونايتد.. ثلاث مباريات كلاسيكو في 19 يوما
أخر الأخبار
بورنموث يضم ظهير الأوروجواي 18 دقيقة | ميركاتو
جناح أرسنال ينضم إلى نورويتش 22 دقيقة | ميركاتو
بعد 72 ساعة من ضمه.. فريق سعودي يفسخ عقد مهاجم سيتي السابق 39 دقيقة | السعودية
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تم اكتشاف هوية الدخيل.. إسبانيول يحرر دينيس سواريز من سجن سيلتا فيجو 47 دقيقة | الدوري الإسباني
نبروه يتعاقد مع مهاجم منتخب سيراليون ساعة | الدرجة الثانية
اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر ساعة | كرة يد
ماركا: أمرابط يقترب من برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك