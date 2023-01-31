مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن إتمام ناديه الاتفاق لضم لاعب لتعويض رحيل إمام عاشور المنتظر.

ويتقرب عاشور من الانتقال إلى ميتيدلاند الدنماركي خلال الساعات القليلة المقبلة في انتظار حسم الزمالك لموقفه النهائي.

وصرّح مرتضى عبر قناة ناديه: "أعددنا العدة لتعويض إمام حال رحيله، واتفقنا بالفعل مع لاعب آخر مميز للغاية".

وتابع دون الكشف عن هوية اللاعب: "هذا اللاعب يلعب في نفس مركز إمام، هو أخو إمام، وجماهير الزمالك كانت ترغب في استقدامه".

وأشار: "صفقة إمام ليست مسألة فلوس، بل إصرار لاعب شاب وطموح على خوض تجربة الاحتراف".

وكشف: "عرضت على إمام الاستمرار وتغيير عقده، أو أن يستمر دون تعديل العقد ويرحل لو أراد في نهايته، أو الخيار الثالث وهو الرحيل الآن، لا يمكنني إجباره على الاستمرار، لن يظهر بمستوى جيد لو لم يكن يرغب في التواجد بالنادي".

وشدد: "أجرت محال تجارية بقيمة 34 مليون جنيه، النادي يمتلك الأموال، واللاعبون سيحصلون على مستحقاتهم يوم 5 فبراير".

وأتم في تصريحاته التي قالها في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "سأعطي لإمام مهلة حتى السادسة صباحًا ليخبرني بقراره النهائي، لن أوقّع حتى يرد عليّ".

يتزامن ذلك مع اقتراب الزمالك من إعلان التعاقد مع أحمد بلحاج لاعب أسوان بشكل رسمي.

وكان مصدر من نادي ميتيلاند قد أخبر FilGoal.com أمس الإثنين أن الزمالك لم يرد عليه حتى لحظتها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم يصلنا خطاب الزمالك الذي يفيد بإتمام الاتفاق على بيع إمام عاشور".

وأضاف "نحن بانتظار وصول الخطاب من الزمالك حتى صباح الغد بحد أقصى".

وأوضح "إن لم يصل الخطاب سنصرف النظر عن اللاعب ولدينا بدائل أخرى مع اقتراب غلق سوق الانتقالات".

ماذا حدث؟

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن هذه المسألة عبر قناة النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم -الإثنين- قائلا: "العرض الدنماركي لضم إمام عاشور أمامي منذ أسبوع. أمير مرتضى حاول معه وكذلك إسماعيل يوسف، وأنا أريد استمراره وأقول ذلك أمام مصر كلها".

وأضاف "أعرض على إمام عاشور أن يبقى ونوقع له عقدا محترما كما فعلنا مع زيزو لأنه لا يقل عنه، ولكنه يريد الاحتراف في أوروبا. لا زلت رافضا ولكن لا يوجد لاعب سيلعب رغما عنه".

وأوضح "العرض الذي أمامنا قيمته 105 مليون جنيه. نحن بالنسبة لنا لا نقدره بمليارات، ولكن هل هناك لاعب سيلعب رغما عنه في سن الطموح؟ من السهل أن أواصل الرفض ويرحل مجانا في يناير".

وتابع منصور "سأترك الفرصة أمام اللاعب حتى صباح الغد. لو اتصل بي إمام وقال إنه مصر على الرحيل سأوقع العقد وأرسله".

وواصل "حسين لبيب (رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة النادي) لم يوثق عقد إمام عاشور، وهو حتى الآن مستمر بالعقد القديم. إذا بقى الآن سيصبح متاحا للتوقيع بالمجان في يناير".

وقال إمام عاشور عبر القناة ذاتها: "بالتأكيد لا أريد الرحيل لأني أردت اللعب للزمالك منذ الصغر وتحت أمره في أي وضع، ولكنها فرصة وأستأذن في الاحتراف".

واختتم منصور "سأترك الفرصة أمام اللاعب حتى الصباح. لو اتصل بي إمام وقال إنه مصر على الرحيل سأوقع العقد وأرسله".

ويحتل ميدتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميدتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميدتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميدتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميدتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وسبق لـ إمام عاشور اللعب في صفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة من المحلة.

ويمتلك عاشور 6 مباريات دولية مع منتخب مصر، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما ظهر في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.