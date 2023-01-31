مرتضى: خسرنا 19 نقطة بسبب "العند".. والدوري ما زال في الملعب

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأبيض خسر 19 نقطة حتى الآن بسبب "العِند" مشيرا إلى أن الأمور ما زالت في أيدي لاعبي الفريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 29 نقطة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "اللاعبون المتواجدون في الزمالك فازوا بالدوري والكأس في الموسم الماضي، أدعم اللاعبين والجهاز الفني بشدة وأطلب من الجماهير دعمهم وتوحيد الصف وإغلاق الصفحة الماضية".

وأضاف "لدينا أفضل لاعبين في مصر. وإذا حدث ذلك فسنفوز بالدوري ولن نخسر بطولة".

وواصل "خسرنا 19 نقطة في الدوري حتى الآن بسبب "العند" وما زال الأمور في أيدينا مع توافر عدد كبير من المباريات ويجب أن نقدم كل ما لدينا في الملعب".

ومن جانبه، قال أسامة نبيه مدرب الفريق: "اللاعبون يعلمون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأعلم أنهم على قدر المسؤولية وهم من سينافسوا على الدوري من جديد ويعيدون الزمالك للطريق الصحيح ولدي ثقة كبيرة فيهم"..

وقال محمد عبد الشافي قائد الزمالك: "مسؤوليتنا في الملعب تقديم أفضل ما لدينا، نحتاج دعم الجماهير بشكل كبير".

يذكر أن الزمالك حسم صفقة ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأتم صفقة أحمد بلحاج من أسوان في انتظار الإعلان الرسمي.