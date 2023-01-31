مرتضى: خسرنا 19 نقطة بسبب "العند".. والدوري ما زال في الملعب

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأبيض خسر 19 نقطة حتى الآن بسبب "العِند" مشيرا إلى أن الأمور ما زالت في أيدي لاعبي الفريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 29 نقطة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "اللاعبون المتواجدون في الزمالك فازوا بالدوري والكأس في الموسم الماضي، أدعم اللاعبين والجهاز الفني بشدة وأطلب من الجماهير دعمهم وتوحيد الصف وإغلاق الصفحة الماضية".

أخبار متعلقة:
حوار - دياب: شكاوى الأندية دفعتنا للاجتماع مع اتحاد الكرة.. وهذه أزمة تقارير الحكام طاهر: هدفنا الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وبذلت جهدا كبيرا للعودة من الإصابة قبل البطولة رومانو: سبينس يجري الكشف الطبي في ليون بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي

وأضاف "لدينا أفضل لاعبين في مصر. وإذا حدث ذلك فسنفوز بالدوري ولن نخسر بطولة".

وواصل "خسرنا 19 نقطة في الدوري حتى الآن بسبب "العند" وما زال الأمور في أيدينا مع توافر عدد كبير من المباريات ويجب أن نقدم كل ما لدينا في الملعب".

ومن جانبه، قال أسامة نبيه مدرب الفريق: "اللاعبون يعلمون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأعلم أنهم على قدر المسؤولية وهم من سينافسوا على الدوري من جديد ويعيدون الزمالك للطريق الصحيح ولدي ثقة كبيرة فيهم"..

وقال محمد عبد الشافي قائد الزمالك: "مسؤوليتنا في الملعب تقديم أفضل ما لدينا، نحتاج دعم الجماهير بشكل كبير".

يذكر أن الزمالك حسم صفقة ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأتم صفقة أحمد بلحاج من أسوان في انتظار الإعلان الرسمي.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
نرشح لكم
شبانة لـ في الجول: الزمالك حلمي ولا يمكنني التأخر عنه.. وسيكون بوابتي للمنتخب حوار - دياب: شكاوى الأندية دفعتنا للاجتماع مع اتحاد الكرة.. وهذه أزمة تقارير الحكام طاهر: هدفنا الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وبذلت جهدا كبيرا للعودة من الإصابة قبل البطولة الزمالك يستعيد شبانة.. ويعير لاعبه إلى سموحة بعد تمديد تعاقده "لم يكن لديهم مشكلة في تشويه صورتي".. طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع الزمالك طارق حامد يرد على أخبار إدعائه الإصابة وقت تواجده مع الزمالك حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
شبانة لـ في الجول: الزمالك حلمي ولا يمكنني التأخر عنه.. وسيكون بوابتي للمنتخب ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: خسرنا 19 نقطة بسبب "العند".. والدوري ما زال في الملعب ساعة | الكرة المصرية
حوار - دياب: شكاوى الأندية دفعتنا للاجتماع مع اتحاد الكرة.. وهذه أزمة تقارير الحكام 2 ساعة | الكرة المصرية
طاهر: هدفنا الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وبذلت جهدا كبيرا للعودة من الإصابة قبل البطولة 2 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: سبينس يجري الكشف الطبي في ليون 2 ساعة | ميركاتو
بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي 2 ساعة | السعودية
رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو 2 ساعة | الوطن العربي
الزمالك يستعيد شبانة.. ويعير لاعبه إلى سموحة بعد تمديد تعاقده 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك