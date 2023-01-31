طاهر: هدفنا الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وبذلت جهدا كبيرا للعودة من الإصابة قبل البطولة

شدد طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي أن الفريق يهدف إلى الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجميع في حالة تركيز كاملة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نأمل في تحقيق نتيجة أفضل من آخر نسختين، عدت للمشاركة قبل السفر إلى المغرب وكانت فرصة جيدة للاطمئنان على حالتي قبل المونديال. بذلك جهدا كبيرا بمساعدة الجهاز الطبي".

وأضاف "كل لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية، فهي بطولة كبيرة ونحن نشارك بها للعام الثالث على التوالي. جاهزون للمشاركة والفريق مكتمل الصفوف بدرجة كبيرة على عكس البطولة الماضية التي شهدت الكثير من الغيابات".

وتابع "الفريق في حالة تركيز كاملة، أشعر بتفاؤل كبير قبل المشاركة في النسخة الحالية، ونسعى للوصول للمباراة النهائية".

وواصل "هدفنا جميعا هو تقديم بطولة مميزة وتحقيق إنجاز جديد. الجميع على قلب رجل واحد وأشعر أن الفريق في حالة جيدة لتقديم بطولة مميزة".

واستطرد "ننتظر دعما كبيرا من جمهور الأهلي في البطولة، وهو ما اعتدنا عليه كلاعبين من جماهيرنا، ونعدهم بأن نقدم كل ما نملك لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وأتم "أنا متفائل بأداء الفريق هذا الموسم ونسعى للتتويج ببطولة الدوري وهي البطولة الوحيدة التي لم أحققها مع الفريق. نعد جماهيرنا بتحقيق لقب الدوري ولقب بطولة إفريقيا وأن نفعل كل شيء للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.