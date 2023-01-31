رومانو: سبينس يجري الكشف الطبي في ليون

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

دجيد سبينس

يقترب ليون الفرنسي في إتمام التعاقد مع دجيد سبينس قادما من توتنام في سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب فابرزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات فإن سبيتس سينتقل إلى ليون على سبيل الإعارة.

وذكر رومانو أن اللاعب صاحب الـ22 عاما يتواجد الآن في ليون من أجل إجراء الكشف الطبي.

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سبينس انتقل إلى توتنام في الصيف الماضي قادما من ميدلزبره.

ويرتبط سبينس بعقد مع توتنام ينتهي في صيف 2027.

ولم يخض اللاعب الإنجليزي مع توتنام الموسم الحالي سوى 6 مباريات فقط.

ولم يشارك سبينس سوى لمدة 5 دقائق مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وبدأ سبينس مسيرته مع فولام ثم انضم في 2018 لميدلزبره وجاءت مشاركته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر 2019، وبعد فترة قصيرة حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الشهر.

انضم الموسم المنقضى معارا لـ نونتجهام فورست، وهيمن في مارس 2022 على 3 جوائز كأفضل لاعب في الشهر وأفضل لاعب شاب في الشهر وأفضل هدف في الشهر.

كما اُختير في فريق الموسم من رابطة الأندية الإنجليزية، ومن رابطة اللاعبين المحترفين.

وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في مارس الماضي ضد ألبانيا ضمن تصفيات يورو تحت 21 عاما.

سبينس الدوري الإنجليزي ليون توتنام
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