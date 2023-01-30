بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي

الإثنين، 30 يناير 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

توج يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

يوسف أوباما

النادي : الحزم

الحزم

وجاء ذلك بعد تسجيله هدفين في ظهوره الأول مع الحزم أمام جدة السبت الماضي.

المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة، فاز بها الحزم على جدة بنتيجة 3-1.

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واقتحم الحزم مراكز الصعود للدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

وانضم أوباما لصفوف الحزم معارا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند بأحقية الشراء.

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