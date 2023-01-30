رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو

الإثنين، 30 يناير 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تحدث أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي عن إمكانية دعم الفريق بنجوم من الطراز العالمي أسوة بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وقال الحائلي في تصريحاته لقناة إم بي سي: "في ظل الأوضاع المالية الحالية لدينا ثقة كبيرة في وزير الرياضة. العالم كله يرى الاتجاه لدعم جميع أندية الوطن بلاعبين عالميين".

وأضاف "هذا يجعل الشارع الرياضي يرتاح بأكمله. أتوقع أن تتم تحركات كبيرة للغاية ولكن في فترة الانتقالات الصيفية".

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وأوضح "لولا دعم وزارة الرياضة للأندية لما وصل الدوري إلى هذه المرحلة. نحن الآن في مرحلة بناء وتطوير شامل للكرة السعودية".

وتابع "في إطار ذلك التطور رأينا كيف تأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم بلا هزيمة وكيف فاز على الأرجنتين في البطولة".

وبسؤاله عن الأسماء المقترحة للانتقال إلى الدوري السعودي وتفكير اتحاد جدة بهم، مثل محمد صلاح نجم ليفربول وأنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس وحتى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رد الحائلي قائلا: "أقل شيء هو أن نفكر في مثل هذا المستوى".

وأوضح "لا أحب كمشجع أن تجلب لي إدارة النادي أسماء أقل من ذلك. لدينا 7 محترفين أجانب وسيصبحون 8 في الملعب اعتبارا من الموسم القادم".

وواصل "رأيتم كيف أضاف حضور كريستيانو رونالدو للدوري. ليس لدينا صعوبات في استقطاب بعض الأسماء التي ذُكرت، والأهم أن نحافظ على الاستدامة".

واختتم "اتحاد جدة هو عميد الأندية ومن مؤسسيها في المملكة العربية السعودية، وليس لدي شك في نظرة المسؤولين إليه. طموحنا مرتفع منذ البداية".

وتوج اتحاد جدة بكأس السوبر السعودي بعد الفوز على الفيحاء في النهائي بهدفين دون رد، بمشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

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