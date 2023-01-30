الزمالك يستعيد شبانة.. ويعير لاعبه إلى سموحة بعد تمديد تعاقده

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عودة المدافع محمود شبانة إلى الزمالك واستعارة طارق علاء من الأبيض.

وانتقل محمود شبانة معارا من الزمالك إلى سموحة خلال الصيف الماضي.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتفقنا على عودة محمود شبانة إلى الزمالك مع استرداد سموحة لـ مليون جنيه قيمة الإعارة ومستحقات اللاعب الذي حصل عليها وقت تواجده مع الفريق".

وأضاف "سنستعير طارق علاء لمدة موسم ونصف من الزمالك".

وعلم FilGoal.com أن محمود شبانة سينتظم في تدريبات الزمالك يوم الأربعاء المقبل وأبلغته إدارة الكرة بذلك.

ويتواجد بند في عقد طارق علاء يمكن الزمالك من استعادته بعد ستة أشهر حال الحاجة، كما علم FilGoal.com.

وجدد اللاعب تعاقده مع الأبيض لمدة عام ونصف إضافيين لينتهي في صيف 2026.

طارق علاء هو لاعب وسط من ناشئي الزمالك مواليد عام 2003.

وشارك محمود شبانة في 12 مباراة مع سموحة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.