ليكيب: باريس سان جيرمان سيتم مفاوضاته مع زياش الليلة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

حكيم زياش وفيل فودين - تشيلسي ومانشستر سيتي

يضع باريس سان جيرمان الرتوش الأخيرة في التعاقد مع حكيم زياش لاعب تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان زياش يبحث عن الرحيل من تشيلسي في ظل عدم مشاركته باستمرار.

ولعب زياش 15 مباراة فقط هذا الموسم، ولم ينجح في هز الشباك، وصنع هدفا وحيدا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان وصل لمراحل متقدمة في التعاقد مع زياش وسيتمم مفاوضاته معه الليلة.

النادي الفرنسي لم يكن الطرف الوحيد المهتم بالتعاقد مع زياش هذا الشتاء، وحسب جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن إدارة روما تهتم بضم النجم المغربي وتعتبره بديلاً محتملاً لنيكولو زانيولو.

لكن، عائق واحد كان يقف أمام رغبة روما: الراتب الكبير الذي يتقاضاه زياش والذي يبلغ 6.5 مليون يورو كل موسم.

وكان زياش بدأ مؤخرا في الظهور في تشكيل جراهام بوتر مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

شارك كأساسي في 4 مباريات من أصل 6 لعبوا في شهر يناير الجاري.

ويتهدد مركز زياش في تشيلسي بعد التعاقد هذا الشتاء مع الجناحين ميخايلو مودريك وجواو فيليكس.

ويستمر تعاقد المغربي حتى يونيو 2025 مع تشيلسي وخاض منذ انضمامه إلى البلوز 98 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 11.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

باريس سان جيرمان زياش تشيلسي
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