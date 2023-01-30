مصدر من ميتلاند لـ في الجول: لم يصلنا خطاب حسم صفقة عاشور.. والزمالك يوضح

كشف مصدر من نادي ميتلاند الدنماركي عن مستجدات صفقة ضم إمام عاشور لاعب وسط الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم يصلنا خطاب الزمالك الذي يفيد بإتمام الاتفاق على بيع إمام عاشور".

وأضاف "نحن بانتظار وصول الخطاب من الزمالك حتى صباح الغد بحد أقصى".

وأوضح "إن لم يصل الخطاب سنصرف النظر عن اللاعب ولدينا بدائل أخرى مع اقتراب غلق سوق الانتقالات".

على الناحية الأخرى قال مصدر من الزمالك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المفاوضات ما زالت مستمرة مع ميتلاند بخصوص بعض البنود الأخيرة".

وأوضح "ومن المنتظر حسم الأمور مساء اليوم".

ماذا حدث؟

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن هذه المسألة عبر قناة النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم -الإثنين- قائلا: "العرض الدنماركي لضم إمام عاشور أمامي منذ أسبوع. أمير مرتضى حاول معه وكذلك إسماعيل يوسف، وأنا أريد استمراره وأقول ذلك أمام مصر كلها".

وأضاف "أعرض على إمام عاشور أن يبقى ونوقع له عقدا محترما كما فعلنا مع زيزو لأنه لا يقل عنه، ولكنه يريد الاحتراف في أوروبا. لا زلت رافضا ولكن لا يوجد لاعب سيلعب رغما عنه".

وأوضح "العرض الذي أمامنا قيمته 105 مليون جنيه. نحن بالنسبة لنا لا نقدره بمليارات، ولكن هل هناك لاعب سيلعب رغما عنه في سن الطموح؟ من السهل أن أواصل الرفض ويرحل مجانا في يناير".

وتابع منصور "سأترك الفرصة أمام اللاعب حتى صباح الغد. لو اتصل بي إمام وقال إنه مصر على الرحيل سأوقع العقد وأرسله".

وواصل "حسين لبيب (رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة النادي) لم يوثق عقد إمام عاشور، وهو حتى الآن مستمر بالعقد القديم. إذا بقى الآن سيصبح متاحا للتوقيع بالمجان في يناير".

وقال إمام عاشور عبر القناة ذاتها: "بالتأكيد لا أريد الرحيل لأني أردت اللعب للزمالك منذ الصغر وتحت أمره في أي وضع، ولكنها فرصة وأستأذن في الاحتراف".

واختتم منصور "سأترك الفرصة أمام اللاعب حتى الصباح. لو اتصل بي إمام وقال إنه مصر على الرحيل سأوقع العقد وأرسله".