طارق حامد يرد على أخبار إدعائه الإصابة وقت تواجده مع الزمالك

الإثنين، 30 يناير 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

رد طارق حامد لاعب اتحاد جدة الحالي والزمالك السابق على الأحاديث بخصوص إدعاء إصابته أثناء تواجده مع الأبيض.

ورحل طارق حامد عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده ليتوجه صوب اتحاد جدة السعودي الذي فاز معه بلقب السوبر على حساب الفيحاء.

وأوضح طارق حامد كواليس ما حدث وقت إصابته في فيديو عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال:

أخبار متعلقة:
حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج الأمريكي الثالث.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع ماكيني منهم صرف مكافآت.. إدارة الإسماعيلي توجه رسائل هامة للاعبين خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية

-تعرضت للإصابة يوم 8 يناير وتم تشخيصي بـ "كدمة قوية" مع حاجتي للتأهيل لمدة 4-5 أسابيع، حصلت بعدها على إذن من أمير مرتضى بالتنسيق مع طبيب النادي أن أقوم بعملية التأهيل خارج النادي وهو ما فعلته أكثر من مرة لأنني أحب أن يكون الطبيب الذي يعمل معي مركزا بنسبة 100% على حالتي والطاقم الطبي في النادي يعمل مع جميع اللاعبين.

-خضعت لتأهيل حتى نهاية فبراير دون تحسن، وطلبت رأي طبيبين جديدين في مصر وقالا بأن الإصابة ليست كدمة على الإطلاق وبدأت التأهيل من البداية مجددا.

-قبل مواجهة الوداد في المغرب كان كارتيرون يعلم أنني غير جاهز للمشاركة، ومرتضى منصور وأمير طلبا مني السفر مع الفريق لأسانده معنويا فطلبت أن يسافر معي طبيب النادي لاستكمال التأهيل ولكنه أخبرني بحدوث حالة وفاة لديه ولن يتمكن من السفر وتم إخباري بأن أكمل التأهيل في مصر.

-قبل مباراة الوداد في مصر أخبرني فيريرا أنه في حاجة لي داخل المعسكر كواحد من قادة الفريق واتفقت معه ألا أكون متواجدا في قائمة المباراة، ووجهة نظره أنه لا يمكن العودة على مباراة مصيرية مثل هذه بعد غياب لأكثر من شهرين.

-قبل مباراة بترو أتليتكو تحدثت مع المدرب واتفقنا أن أشارك في جزء من المباراة ولعبت 20-30 دقيقة ثم لعبت في الدوري بشكل طبيعي.

-بعد كل مباراة كنت أشعر بالألم ويزداد في كل مباراة وبسبب حاجة الفريق للجميع أكملت الموسم وكنت أشعر بأن هذا ليس مستواي الطبيعي والجميع شاهد ذلك.

-بعد حصولي على الإنذار الثالث أمام إنبي طلبت من فيريرا أن أسافر إلى المنصورة لألتقي بطبيب لديه خبرة 25 سنة في الإصابات بجانب التواصل مع طبيب التأهيل الإسباني، كنت أحاول في كل الاتجاهات لضيق الوقت.

-حصلت على موافقة من الإدارة أن أسافر إلى ألمانيا للخضوع لكشف طبي والموافقة كانت بتاريخ السفر فقط دون وجود مدة محددة للعودة، الحديث عن السفر لأسبوع واحد فقط أمر غير حقيقي.

-عندما وصلت إلى ألمانيا أخبرني الطبيب أنه لم يكن يجب أن أعود للمشاركة الآن وكتب برنامج التأهيل لينفذه الطبيب الإسباني، طلبت منه أن أكمل التأهيل في مصر ولكن كان لديه ارتباطات في إسبانيا فسافرت له وبدأ التأهيل يوم 22 مايو وانتهى في أواخر شهر يونيو.

-تحملت كل مصاريف السفر والعلاج على حسابي الشخصي وهذا ليس أمرا طبيعيا، كان لابد أن يسافر معي مندوب من النادي.

-طبيب النادي تواصل معي بعد ذلك وأخبرته بالبرنامج التأهيلي الخاص بي وكان النادي على علم بكل خطواتي وعندما عدت قدمت كل الأوراق التي تثبت خضوعي لبرنامج تأهيلي.

-كنت جاهزا للمشاركة بعدها، وقرار عدم مشاركتي كان فنيا وإداريا واحترمته.

الزمالك طارق حامد الدوري المصري
نرشح لكم
فرج عامر يعلن عودة شبانة إلى الزمالك.. واستعارة طارق علاء "لم يكن لديهم مشكلة في تشويه صورتي".. طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع الزمالك حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية منهم صرف مكافآت.. إدارة الإسماعيلي توجه رسائل هامة للاعبين حوار - برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك ولاعب استثنائي ألهمه إنبي يعلن تعاقده مع 4 لاعبين جدد تسعة قرارات لمجلس إدارة المصري
أخر الأخبار
بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي 13 دقيقة | السعودية
رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو 13 دقيقة | الوطن العربي
فرج عامر يعلن عودة شبانة إلى الزمالك.. واستعارة طارق علاء 18 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: باريس سان جيرمان سيتتم مفاوضاته مع زياش الليلة 33 دقيقة | ميركاتو
"لم يكن لديهم مشكلة في تشويه صورتي".. طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع الزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من ميتلاند لـ في الجول: لم يصلنا خطاب حسم صفقة عاشور.. والزمالك يوضح 54 دقيقة | ميركاتو
جارديان: بسيناريو مكرر.. تشيلسي يدخل بقوة في صفقة كايسيدو ساعة | الدوري الإنجليزي
طارق حامد يرد على أخبار إدعائه الإصابة وقت تواجده مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة