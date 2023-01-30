حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج

الإثنين، 30 يناير 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

حسام عرفات لاعب إنبي

أعلن نادي أسوان رسميا عن تعاقده مع حسام عرفات ومحمد المرسي لاعبي إنبي السابقين.

وقال عرفات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com "أبدأ خطوة جديدة في مسيرتي بالانتقال إلى نادي أسوان".

وأضاف "وقعت عقدا مدته عام ونصف مع النادي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية منهم صرف مكافآت.. إدارة الإسماعيلي توجه رسائل هامة للاعبين إنبي يعلن تعاقده مع 4 لاعبين جدد حوار - برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك ولاعب استثنائي ألهمه

وأوضح "الفريق يحظى بمدرب مميز هو أيمن الرمادي، وأتطلع للعمل معه".

وتابع "سأنتظم مع الفريق اعتبارا من الغد، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة في الدوري".

وبسؤاله عما إذا كان انتقاله إلى أسوان جاء تعويضا لرحيل أحمد بلحاج إلى الزمالك قال: "أسوان تعاقد بالفعل مع محمد مرسي وهو لاعب عالمي وقادر على تعويض بلحاج".

وسبق أن ضم أسوان كل من محمود فهمي من المقاولون العرب وبلال السيد من الاتحاد وعلاء سلامة من فاركو وسيف العجوز من الجونة وجميعهم على سبيل الإعارة.

والمغربي عماد الكابو البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم ونصف، قادما من فريق سانتا كولوما الأندوري.

كما تعاقد أسوان مع ثنائي شباب الأهلي أحمد أشرف ومحمد حمدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

حسام عرفات الدوري المصري أحمد بلحاج أسوان إنبي
نرشح لكم
فرج عامر يعلن عودة شبانة إلى الزمالك.. واستعارة طارق علاء ليكيب: باريس سان جيرمان سيتتم مفاوضاته مع زياش الليلة مصدر من ميتلاند لـ في الجول: لم يصلنا خطاب حسم صفقة عاشور.. والزمالك يوضح الأمريكي الثالث.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع ماكيني إنبي يعلن تعاقده مع 4 لاعبين جدد ذا أثليتك: أرسنال يدخل في صفقة التعاقد مع جورجينيو خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أسوان لانتقال أحمد بلحاج تايمز: أعلى من الشرط الجزائي.. تشيلسي يجد طريقه لحسم صفقة إنزو فيرنانديز
أخر الأخبار
بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي 13 دقيقة | السعودية
رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو 13 دقيقة | الوطن العربي
فرج عامر يعلن عودة شبانة إلى الزمالك.. واستعارة طارق علاء 18 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: باريس سان جيرمان سيتتم مفاوضاته مع زياش الليلة 33 دقيقة | ميركاتو
"لم يكن لديهم مشكلة في تشويه صورتي".. طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع الزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من ميتلاند لـ في الجول: لم يصلنا خطاب حسم صفقة عاشور.. والزمالك يوضح 54 دقيقة | ميركاتو
جارديان: بسيناريو مكرر.. تشيلسي يدخل بقوة في صفقة كايسيدو ساعة | الدوري الإنجليزي
طارق حامد يرد على أخبار إدعائه الإصابة وقت تواجده مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة