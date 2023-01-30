حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج

أعلن نادي أسوان رسميا عن تعاقده مع حسام عرفات ومحمد المرسي لاعبي إنبي السابقين.

وقال عرفات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com "أبدأ خطوة جديدة في مسيرتي بالانتقال إلى نادي أسوان".

وأضاف "وقعت عقدا مدته عام ونصف مع النادي".

وأوضح "الفريق يحظى بمدرب مميز هو أيمن الرمادي، وأتطلع للعمل معه".

وتابع "سأنتظم مع الفريق اعتبارا من الغد، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة في الدوري".

وبسؤاله عما إذا كان انتقاله إلى أسوان جاء تعويضا لرحيل أحمد بلحاج إلى الزمالك قال: "أسوان تعاقد بالفعل مع محمد مرسي وهو لاعب عالمي وقادر على تعويض بلحاج".

عاد إليكم من جديد 👻 محمد المرسي أسواني ✍🏽 قادمًا من إنبي 🔵 pic.twitter.com/5IwxBrp5KV — Aswan SC (@AswanSC_) January 30, 2023

وسبق أن ضم أسوان كل من محمود فهمي من المقاولون العرب وبلال السيد من الاتحاد وعلاء سلامة من فاركو وسيف العجوز من الجونة وجميعهم على سبيل الإعارة.

والمغربي عماد الكابو البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم ونصف، قادما من فريق سانتا كولوما الأندوري.

كما تعاقد أسوان مع ثنائي شباب الأهلي أحمد أشرف ومحمد حمدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.