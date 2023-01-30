الأمريكي الثالث.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع ماكيني

الإثنين، 30 يناير 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس

أعلن ليدز يونايتد عن ضمه للأمريكي ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس، وذلك في اليوم قبل الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وينضم ماكيني إلى صفوف ليدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 1.2 مليون يورو.

الصفقة تتضمن حق الشراء في نهاية الموسم، مقابل 33 مليون يورو وإضافات أخرى، وذلك بحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وأعلن ليدز في بيانه أن الصفقة تمت بانتظار حصول اللاعب الأمريكي على تصريح العمل في بريطانيا، حيث سيرتدي الرقم 28 مع الفريق.

ولعب ماكيني 41 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ثالث أمريكي في صفوف ليدز، بعد تايلر آدامز وبريندن أرونسون.

وبدأ ماكيني مسيرته في نادي دالاس الأمريكي، ثم التقطه شالكه الألماني في صيف 2016، ليلعب معه 91 مباراة.

وتعاقد مع يوفنتوس في صيف 2020 على سبيل الإعارة، ثم حول الصفقة إلى انتقال دائم بنهاية موسم 2020-2021.

وخلال فترته مع السيدة العجوز توج ماكيني بكأس السوبر الإيطالي 2020 وكأس إيطاليا 2021.

ولعب الأمريكي 96 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 بقميص يوفي في جميع المسابقات.

بذلك يصبح ماكيني ثالث صفقات الشتاء لفريق ليدز يونايتد، بعد جورجينيو روتر وماكس فوبر.

ويستون ماكيني الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد يوفنتوس
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