خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية

علم FilGoal.com أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قرر استبعاد 3 لاعبين من قائمته المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

الثلاثي يتكون من المدافع أيمن أشرف، والبرازيلي برونو سافيو، والجناح التونسي الجديد محمد الضاوي "كريستو".

ويتواجد الثلاثي ضمن بعثة الأهلي التي سافرت إلى المغرب وتواصل تدريباتها استعدادا لمنافسات البطولة.

وتنطلق أولى مباريات البطولة بمواجهة الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتُلعب المباراة يوم الأربعاء الأول من فبراير.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.