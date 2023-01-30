حوار - برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك ولاعب استثنائي ألهمه

تحدث البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي عن ذكرياته مع كرة القدم وهدفه الأول مع الأهلي في الدربي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال سافيو في لقائه مع صفحة الأهلي الرسمية: "الذكرى الأولى مع كرة القدم كانت في عمر 4 أو 5 سنوات في مدينة إيجاراتينيا".

وأضاف "كان يوما ممطرا وبكيت كثيرا لأني أردت التدرب، فأخذتني أمي وعندما وصلنا توقف المطر ولكن بقيت المياه في الملعب، فعملنا على سحب المياه من الملعب وتدربنا".

وتابع "عندما كنت صغيرا كانت عائلتي تشجع كروزيرو، نشأت وأنا أشاهده يلعب. كان هناك لاعب أيسر القدم يدعى أليكس، كان يلعب في تركيا وكان استثنائيا فهو يعتبر ممن ألهموني للعب الكرة".

وواصل سافيو "عندما كنت صغيرا لم تكن ظروفي المادية جيدة وكانت أمور عائلتي صعبة، والداي كانا يعملان دائما بجد لتوفير كل شيء لنا، لقد تحملا مسؤولية تربية 4 أطفال لذا لا أتذكر أنني اشتريت قميص أي فريق في صغري".

وأكمل "في مرحلة ما من حياتي مع كرة القدم كان هناك الظاهرة رونالدو ورونالدينيو وأليكس، ثم في مرحلة متقدمة رأيت كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد في بداية مسيرته، هؤلاء هم اللاعبين الذين أثاروا إعجابي، ثم أتيحت لي فرصة مشاهدة بداية نيمار مع سانتوس والتي كانت استثنائية، هؤلاء ألهموني ورسموا بداياتي".

وعن هدفه أمام الزمالك في السوبر المصري قال: "هذا الهدف يعني لي الكثير، منذ اليوم الأول كنت أعلم أني سأشارك في هذا الدربي وأعرف أهميته وقيمته في نظر زملائي والعاملين في النادي. إنه أسبوع مميز ومختلف وكان بمثابة إلهام بالنسبة لي".

وأضاف "إنها المرة الأولى لي في الدربي ورأيت حجم المباراة والملعب الممتلئ، هذا الهدف لم يكن فقط هدفا لي بل نتيجة العمل الجماعي، وكان من دواعي سروري أن أكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، لأرد بالمثل على الحب الذي جعلني المشجعون أشعر به هنا".

وأوضح "ما زلت في بداياتي ولدي الكثير للتكيف مع كرة القدم المصرية والناس هنا لذلك أعلم أنه لا يزال بإأمكاني التحسن وآمل تقديم المزيد من السعادة للجماهير".

وواصل "كان أول ألقابي واحتفلت به كثيرا مع النادي بأكمله بسبب أهمية المباراة والبطولة، لكي تدخل التاريخ هنا يجب أن تفز بالبطولات، مصلحة النادي أهم من المصالح لفردية لذلك علينا أن نضعها في المقام الأول ونعمل بجد لتحقيقها، وكان من المهم الفوز لنأخذ الثقة في بداية الموسم".

وتابع سافيو "لم نخسر في الموسم وهذا مهم وأتمنى أستمراره، الآن أمامنا مباريات هامة وأن نستمر في التدريب وبتواضع كبير هذا هو الشيء الأكثر أهمية.آمل أن نتمكن من تحقيق أشياء كثيرة والعديد من الإنجازات".

وأكمل "من الجيد دائما أن تكون في فرق كبيرة لكن هنا الأمر أعلى قليلا من ذلك، ما زلت أرى أننا هنا على مستوى مختلف. إنه النادي الأكبر في القارة والأكبر في عدد المشجعين والذي لديه العدد الأكبر من الألقاب، هذا ما أدركه ونحن قريبون من تحقيق حلم آخر لي وهو اللعب في كأس العالم للأندية".

واختتم "كلنا متحدون وكل اللاعبين يتشاركون عقلية الفوز، يمكن للجماهير أن تتأكد من أننا سنسعى للفوز بالألقاب وتحقيق مصلحة النادي".

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في مونديال الأندية ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء 1 فبراير.

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