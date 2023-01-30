إنبي يعلن تعاقده مع 4 لاعبين جدد

الإثنين، 30 يناير 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

أعلن نادي إنبي تعاقده مع أربع صفقات جديدة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوي.

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي: " تم ضم المهاجم عمرو مرعى فى صفقة انتقال حر مع حارس مرمى الداخلية رضا السيد لمدة ثلاثة مواسم ونصف".

وأعلن النادي المصري في وقت سابق رحيل الثنائي عمرو مرعي عن الفريق.

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ويلعب عمرو مرعي مع المصري منذ عام 2012 عندما انضم للفريق قادما من بيراميدز.

ولم يشارك مرعي مع المصري من بداية الموسم سوى في مباراتين وخلالهم صنع هدفا واحد.

ويلعب رضا السيد مع الداخلية منذ 2020 حيث شارك في 17 مباراة، خرج بشباك نظيفة في خمس منها واستقبل 23 هدف.

وأضاف إسماعيل "تعاقدنا أيضا باسم عادل مدافع منتخب السويس لمدة ثلاثة مواسم ونصف بالإضافة لاستعارة اللاعب المبارك حسن من نادى المصرى السلوم لمدة موسم ونصف مع إمكانية الشراء".

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.

الدوري المصري إنبي، سوق الانتقالات
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