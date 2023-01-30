مواجهة سهلة لـ مانشستر سيتي.. قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره بريستول سيتي في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقيمت اليوم الاثنين قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر يونايتد مع الفائر بين وست هام يونايتد أو دربي كاونتي.

وجاءت منافسات القرعة كالآتي:

ساوثامبتون x (لوتون أو جريمسبي تاون)

ليستر سيتي x (بيرمنجام أو بلاكبيرن)

ستوك سيتي x برايتون

(ريكسهام أو شيفيلد يونايتد) x توتنام

(فولام أو سندرلاند) x ليدز يونايتد

بريستول سيتي x مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد x (دربي كاونتي ووست هام يونايتد)

(إيبسويتش تاون وبيرنلي) x (شيفيلد وينسداي وفليت وود)

ويعتبر أرسنال أكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 لقبا.

وخرج أرسنال من الدور الماضي بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء.

وكان ليفربول هو بطل النسخة السابقة بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وودع ليفربول منافسات المسابقة بعد الخسارة أمام برايتون بهدف مقابل لا شيء.