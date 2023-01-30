انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي.. وميكالى يشكر الأندية

الإثنين، 30 يناير 2023 - 21:24

كتب : أحمد الخولي

معسكر المنتخب الأولمبي

أدى منتخب مصر الأولمبي تدريبه الأول فى معسكره المغلق اليوم استعدادا للقاء الجابون وديا يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

وتقام ودية الجابون ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتظم فى التدريبات كل لاعبي القائمة من جميع الأندية.

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دفع ذلك المدير الفنى البرازيلى روجيرو ميكالى لتوجيه رسالة شكر جماعية لكل الأندية على تعاونهم وحرصهم على إرسال اللاعبين فى الموعد المحدد لانطلاق المعسكر.

وحرص ميكالى فى بداية التدريب على إلقاء محاضرة على اللاعبين فى حضور الجهاز المعاون.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي من: تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، ومحمود حرب مدير المنتخب، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ،وصلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وليونارد مدرب الأحمال، وبيدرو محلل الاداء، وخالد سرحان المترجم.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى:

حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا "قرطبة"

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد

خط الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
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