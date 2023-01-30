ذا أثليتك: خطة السعودية لرعاية كأس العالم للسيدات

تسعى الهيئة السعودية للسياحة "Visit Saudi" لتصبح راعيا لبطولة كأس العالم للسيدات 2023.

ويقام كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا وأستراليا في الفترة بين 20 يونيو إلى 20 أغسطس.

وفي ظل اتباع الاتحاد الدولي لـ كرة القدم استراتيجية جديدة في كأس العالم للسيدات المقبل فإن المملكة السعودية تسعى لوضع أقدامها في المحافل الرياضية العالمية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" فإن الهيئية السعودية للسياحية تكثف جهودها من أجل أن تصبح راعيا للبطولة التي تقام الصيف المقبل.

ويريد "فيفا" دعوة علامات تجارية مختلفة عن شركاء المدى الطويل مثل كوكا كولا وأديداس لرعاية المسابقة حيث تتطلع للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالكرة النسائية.

"فيفا" أعلن عام 2021 أن "Visa" ستكون أول شريك عالمي لكرة القدم للسيدات، بينما في ديسمبر، تم اختيار بنك الكومنولث الأسترالي (CommBank) باعتباره "الداعم الرسمي"للبطولة.

ويثير عرض الهيئة السعودية الاهتمام، إذ أن الدولة بدأت أن تسمح للسيدات بمشاهدة مباريات كرة القدم في عام 2018.

ولم يتم إطلاق دوري كرة القدم للسيدات حتى عام 2020 بالإضافة إلى الدوري الممتاز عام 2022.

وتوجت سيدات السعودية بكأس البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، ليحصدن أول لقب دولي في تاريخهن.

وأقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات: موريشيوس وجزر القمر وباكستان.

ويسعى منتخب السعودية لاقتحام التصنيف الدولي لكرة القدم السيدات منذ الظهور الأول في فبراير 2022.