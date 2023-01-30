خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أسوان لانتقال أحمد بلحاج

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع أسوان لانتقال اللاعب المغربي أحمد بلحاج إلى صفوف الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 4 مليون جنيه مع أحقية الشراء مقابل 10 مليون جنيه.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن أسوان طلب 20 مليون جنيه كمقابل مادي من أجل الموافقة على بيع نجمه.

وسعى الزمالك بعدها للتفاوض وتخفيض المبلغ من أجل حسم الصفقة في الشتاء، وبدأ البحث عن حلول بديلة.

ثم عرض الزمالك عرض استقدام بلحاج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين جنيه، مع وجود بند نية الشراء مقابل 9 ملايين جنيه.

أسوان من جانبه لم يبد ترحيبا كبيرا بالعرض في البداية، فوفقًا لمصدر مسوؤل داخل أسوان وكان يرغب في بيع اللاعب لتوفير سيولة مالية في يناير الجاري، مما قد يدفعه إلى الموافقة على عرض الزمالك لو تم رفعه.

وسعى أسوان لإقناع الزمالك برفع العرض إلى 5 ملايين جنيه مقابل الإعارة، و10 ملايين مقابل الشراء في الصيف المقبل قبل أن يتم تخفيض الرقم إلى 4 مليون للإعارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي غدا الثلاثاء.

وسيكون أحمد بلحاج ثاني صفقات الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ناصر منسي القادم من البنك الأهلي.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

وخاض بلحاج 16 مباراة مع أسوان هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 19 نقطة.