تايمز: أعلى من الشرط الجزائي.. تشيلسي يجد طريقه لحسم صفقة إنزو فيرنانديز

بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن تشيلسي اقترب من حسم صفقة ضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

ويتمسك بنفيكا بالحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 120 مليون يورو (105 مليون جنيه استرليني) كاملا، بينما لا يرغب تشيلسي في دفع هذا الرقم مباشرة كدفعة واحدة.

ووفقا للتقرير الأخير، فإن تشيلسي سيدفع 115 مليون جنيه استرليني، أي ما يفوق 130 مليون يورو، مقابل تحويل الصفقة إلى انتقال طبيعي يتم سداد قيمته على أقساط.

وتستمر محاولات تشيلسي لإنهاء الصفقة، رغم تمسك روجر شميدت مدرب بنفيكا باللاعب.

وتم رفض العرض الأول الذي قدمه تشيلسي، ليرفع الأخير عرضه مستعدا لتحطيم الرقم القياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والمسجل باسم مانشستر سيتي في تعاقده مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني في صيف 2021.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن تود بويلي وبهداد إقبالي مالكا تشيلسي يعملان معا على حسم الأمور مع روي كوستا رئيس بنفيكا بأسرع وقت ممكن.

ولفت إنزو فيرنانديز -22 عاما- أنظار العالم أجمع في كأس العالم 2022، الذي توج به مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وحصد إنزو جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو.

وشارك اللاعب في جميع مباريات كأس العالم السبع، ليسجل هدفا ويصنع آخر.

وتعاقد بنفيكا مع إنزو فيرنانديز في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو، قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.

ولعب إنزو 29 مباراة بقميص بنفيكا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسجل إنزو في هذه المباريات 4 أهداف وصنع 7.