جاتوزو يغادر فالنسيا.. والبديل يأتي للمرة الثامنة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

جاتوزو

أعلن فالنسيا الإسباني عن رحيل مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو، لتنتهي تجربة أسطورة ميلان مع الخفافيش.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر موقع فالنسيا أتى نصه كالتالي:

فالنسيا يعلن أنه اليوم الإثنين 30 يناير قد توصل لاتفاق مشترك مع مدربه جينارو جاتوزو لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تجمع بين المدرب الإيطالي ونادي فالنسيا.

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يود النادي شكر المدرب على التزامه وعمله خلال الأشهر الماضية في قيادة الفريق الأول، ويتمنى له الأفضل في المستقبل.

الفريق سيعود للتدريبات يوم الثلاثاء 31 يناير تحت قيادة فورو جونزاليس.

وهذه ستكون المرة الثامنة التي يتولى فيها فورو قيادة الفريق مؤقتا.

جاء ذلك حيث تكرر الأمر مع فورو في 2008 و2012 و2015 و2016 و2017 و2020 و2021.

أطول هذه الولايات كانت بين يناير ويونيو 2017، حين تولى القيادة لنهاية الموسم.

وتولى جاتوزو قيادة فالنسيا في يوليو الماضي، وأدار معه 22 مباراة حتى رحيله.

في الدوري الإسباني لعب فالنسيا تحت قيادته 18 مباراة، فاز بـ 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8.

وفي كأس الملك فاز الفريق بمباراتين وخسر الثالثة، بينما لعب مباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، خسرها أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.

الدوري الإسباني فالنسيا جينارو جاتوزو
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