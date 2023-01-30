بابافاسيليو: كنت أعرف صعوبة المحلة وسط جماهيره.. واخترت تدريب البنك لهذا السبب

الإثنين، 30 يناير 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

غزل المحلة × الأهلي

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ البنك الأهلي عن سبب اختيار الفريق بعد الرحيل عن غزل المحلة.

وتعادل بابافاسيليو في الظهور الأول كمدرب لـ البنك الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وقال بابافاسيليو عبر أون تايم سبورتس 1: "شعور غير جيد على الإطلاق خسارة المباراة في أخر لحظاتها".

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وأضاف "اللاعبون فعلوا كل شيء في المباراة وظهروا بشكل جيد للغاية. لقد بدأت معهم في التدريب منذ 4 أيام فقط".

وأردف "كنت أعرف ما سأواجه لقد صنعت غزل المحلة وأعرف جيدا ماذا يلعب هذا الفريق وسط جماهيره. وأتمنى لهم التوفيق لكن عليهم التطور للحفاظ على مكانتهم".

وواصل "أقدر جماهير المحلة، لقد جمعتني علاقة طيبة بهم واحترمهم كثيرا".

وأوضح "سبب اختيار البنك الأهلي؟ أفضل عرض تلقيته. منظومة لديها مقومات النجاح وتتعامل بطريقة احترافية".

وأتم "يعرفونا جيدا أن كرة القدم تحتاج إلى صبر من أجل النتائج الإيجابية وهذا ما أردت العمل لأجله".

وتعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

هدف تعادل البنك الأهلي جاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق براهيما كونيه.

ويحتل البنك الأهلي المركز 14 في الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
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