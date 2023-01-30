كأس العالم للأندية - الشحات: لا توجد مباراة سهلة.. وأحلم بالميدالية الذهبية

شدد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أنه يحلم بالفوز بالميدالية الذهبية في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجميع يركز على مواجهة أوكلاند سيتي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وقال حسين الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بالمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي وأتمنى تحقيق إنجاز جديد مع النادي لإسعاد الجماهير الداعمة للفريق في كل مكان".

وأضاف "شرف لي أنني حققت الميدالية البرونزية مرتين مع الأهلي بجانب الفضية قبل ذلك واليوم أصبحت أحلم بالفوز بالميدالية الذهبية مع الأهلي وهذا شعور لدى جميع زملائي في الفريق".

وحقق حسين الشحات فضية كأس العالم للأندية مع العين الإماراتي عام 2018.

وتابع "نحن ضمن سبعة فرق من الأفضل في العالم ولن تكون هناك مواجهة سهلة في البطولة، الفوز على أوكلاند سيتي هو أهم شيء يفكر فيه اللاعبون والجهاز الفني لتقديم انطلاقة تسهم في استمرار الفريق بالبطولة".

واستطرد "فخور بدعم جماهير الأهلي لنا دائما وكان لذلك أثرا كبيرا في الشهور الأخيرة، أتمنى أن تكون مدرجات الأهلي كاملة العدد يوم الأربعاء في المباراة الأولى ونعدهم بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لإسعادهم".

وأتم "أسرتي تدعمني كثيرا خصوصا في حب الأهلي ومساندتهم لي وأتمنى أن يكون لي دور في إنجاز جديد يسعدهم في النسخة الحالية".

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.