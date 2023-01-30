عبده يحيى يكشف تفاصيل الانضمام إلى المصري

كشف عبده يحيى لاعب المصري الجديد تفاصيل انضمامه إلى الفريق بعد مباراته الأخيرة بقميص غزل المحلة.

وشارك عبده يحيى أساسيا في تعادل غزل المحلة أمام البنك الأهلي في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وقال عبده عقب اللقاء في تصريحات لـ أون تايم سبورتس1: "قرار الرحيل كان صعبا للغاية بالنسبة لي، لقد قضيت 15 عاما داخل هذا النادي".

وأضاف "ألعب للفريق الأول لـ غزل المحلة منذ 5 سنوات، وهذا ما صنعني، وأدين لهم بالفضل في ذلك".

وتابع "المفاوصات مع المصري بدأت منذ فترة طويلة لكن توقفت ثم عادت من جديد، ونجح التعاقد في النهاية".

وأردف "لديّ طموح كثيرة مع المصري وأريد الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وأعلن المصري التعاقد مع عبده يحيى على سبيل الإعارة بنية الشراء نهاية الموسم.

ويعتبر عبده يحيى ثامن صفقات المصري في سوق الانتقالات الشتوية.

ودخل في المنتصف عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة وتحدث عن رحيل عبده يحيى: "أصريت على مشاركته يوم يتلقى الوداع الذي يستحقه".

وأضاف "عبده قدم الكثير لهذا الفريق، ولم يقصر في أي يوم من بذل مجهود. أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وتابع "مواجهة بابافاسيليو؟ أنه من أفضل المدربين التي دخلت مصر، وصول غزل المحلة لهذا المستوى بسببه".

وواصل "أردت الفوز بالمباراة ولم ألعب على التعادل، ولم أفقد الأمل حتى اللحظات الأخيرة في المباراة في إدراك التعادل".

وأتم "سعيد بما أظهره اللاعبين على مدار المباراة، والحفاظ على هويتنا من الدقائق الأولى حتى اللحظات الأخيرة".

وتعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ورفع غزل المحلة رصيده عند النقطة 26 في المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.