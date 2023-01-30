قبل مواجهة أوكلاند.. موعد مران الأهلي الختامي وتفاصيل التحرك من تطوان إلى طنجة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 19:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج في قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي بإنهاء المران الأساسي مبكرا، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية.

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد.

واستكمل اللاعبون جانبا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس وصالة الألعاب الرياضية الملحقة بملعب المباراة.

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وعقد كولر صباح اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب.

وحرص السويسري على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي، وتحدث الجهاز الفني مع لاعبيه حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة 12 ظهر الغد -الثلاثاء- على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة "تدريب الفريق الختامي سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقا للقواعد".

وتغادر البعثة مدينة تطوان في الثالثة عصر الغد للمبيت في مدينة طنجة، والتي تبعدس اعتين تقريبا عن تطوان.

ويقام الاجتماع الفني في السادسة مساء الغد على استاد ابن بطوطة في طنجة، للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة.

ويحضر الاجتماع الفني خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، والطاقم الإداري للبعثة.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

الأهلي كأس العالم للأندية أوكلاند
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