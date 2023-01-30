المساهمة الأولى.. إسحاقو يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

فاز إسحاقو يعقوبو الظهير الأيسر لـ البنك الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وصنع ابن الـ28 عاما هدف المباراة الثاني لزميله أحمد ياسر في الدقيقة 65 من المباراة.

اللاعب الغاني وقع على مساهمته الهجومية الأولى في الموسم بعد 15 مباراة.

وأصبح يعقوبو عاشر لاعب يفوز بجائزة رجل المباراة من نادي غزل المحلة.

نستعرض معا أرقام يعقوبو في المباراة

الدقائق: 90 دقيقة

صناعة الأهداف: 1 .

دقة التمريرات: 85%

صناعة فرص محققة: 1

العرضيات الصحيحة : 2 من 4

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الالتحامات الأرضية: 3 من 3

التدخلات: 1 من 3