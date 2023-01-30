المساهمة الأولى.. إسحاقو يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

إيزهاكو يعقوبو - البنك الأهلي

فاز إسحاقو يعقوبو الظهير الأيسر لـ البنك الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وصنع ابن الـ28 عاما هدف المباراة الثاني لزميله أحمد ياسر في الدقيقة 65 من المباراة.

اللاعب الغاني وقع على مساهمته الهجومية الأولى في الموسم بعد 15 مباراة.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: "خلاف كبير".. الكشف عن سبب رحيل كانسيلو عن مانشستر سيتي رومانو: 40 مليون.. إيفرتون يطلب ضم جالاجر من تشيلسي مباراة شطرنج بلا فائز.. بابافاسيليو يتعادل في الظهور الأول مع البنك أمام غزل المحلة الثامن.. المصري يعلن تعاقده مع عبده يحيى

وأصبح يعقوبو عاشر لاعب يفوز بجائزة رجل المباراة من نادي غزل المحلة.

نستعرض معا أرقام يعقوبو في المباراة

الدقائق: 90 دقيقة

صناعة الأهداف: 1 .

دقة التمريرات: 85%

صناعة فرص محققة: 1

العرضيات الصحيحة : 2 من 4

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الالتحامات الأرضية: 3 من 3

التدخلات: 1 من 3

البنك الأهلي غزل المحلة إسحاقو يعقوبو
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أسوان لانتقال أحمد بلحاج بابافاسيليو: كنت أعرف صعوبة المحلة وسط جماهيره.. واخترت تدريب البنك لهذا السبب كأس العالم للأندية - الشحات: لا توجد مباراة سهلة.. وأحلم بالميدالية الذهبية عبده يحيى يكشف تفاصيل الانضمام إلى المصري قبل مواجهة أوكلاند.. موعد مران الأهلي الختامي وتفاصيل التحرك من تطوان إلى طنجة مباراة شطرنج بلا فائز.. بابافاسيليو يتعادل في الظهور الأول مع البنك أمام غزل المحلة الثامن.. المصري يعلن تعاقده مع عبده يحيى إنبي يعلن عبر في الجول ضم عمرو مرعي ورضا السيد
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أرسنال يدخل في صفقة التعاقد مع جورجينيو 41 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: خطة السعودية لرعاية كأس العالم للسيدات 20 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أسوان لانتقال أحمد بلحاج 29 دقيقة | ميركاتو
تايمز: أعلى من الشرط الجزائي.. تشيلسي يجد طريقه لحسم صفقة إنزو فيرنانديز 30 دقيقة | ميركاتو
جاتوزو يغادر فالنسيا.. والبديل يأتي للمرة الثامنة 59 دقيقة | الدوري الإسباني
بابافاسيليو: كنت أعرف صعوبة المحلة وسط جماهيره.. واخترت تدريب البنك لهذا السبب ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - الشحات: لا توجد مباراة سهلة.. وأحلم بالميدالية الذهبية ساعة | الكرة المصرية
عبده يحيى يكشف تفاصيل الانضمام إلى المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 3 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك