المساهمة الأولى.. إسحاقو يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة
الإثنين، 30 يناير 2023 - 19:35
كتب : FilGoal
فاز إسحاقو يعقوبو الظهير الأيسر لـ البنك الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الـ16 من الدوري المصري.
إيزاكو ياكوبو
النادي : البنك الأهلي
وصنع ابن الـ28 عاما هدف المباراة الثاني لزميله أحمد ياسر في الدقيقة 65 من المباراة.
اللاعب الغاني وقع على مساهمته الهجومية الأولى في الموسم بعد 15 مباراة.
وأصبح يعقوبو عاشر لاعب يفوز بجائزة رجل المباراة من نادي غزل المحلة.
نستعرض معا أرقام يعقوبو في المباراة
الدقائق: 90 دقيقة
صناعة الأهداف: 1 .
دقة التمريرات: 85%
صناعة فرص محققة: 1
العرضيات الصحيحة : 2 من 4
الكرات الطولية الصحيحة: 2
الالتحامات الأرضية: 3 من 3
التدخلات: 1 من 3
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