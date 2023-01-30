ديلي ميل: "خلاف كبير".. الكشف عن سبب رحيل كانسيلو عن مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن تدهور كبير في العلاقة بين بيب جوارديولا وجواو كانسيلو أدى في النهاية إلى رغبة رحيل الأخير.

جواو كانسيلو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كانسيلو في طريقه حاليا إلى ميونيخ، من أجل الخضوع للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ مساء اليوم.

وأوضحت "ديلي ميل" أن رغبة الرحيل لم تكن وليدة اللحظة بل بسبب خلاف مع جوارديولا بدأ بعد نهاية كأس العالم 2022 بسبب عدم ظهور بشكل مستمر في التشكيل الأساسي.

وأضافت الصحيفة فإن الخلاف وصل أشده بين جوارديولا وكانسيلو بعدما علم في التدريب أنه لن يكون أساسيا أمام أرسنال في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة الماضية.

واتفق الناديان على انتقال كانسيلو لبايرن حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء بحسب التقارير.

وأفادت جريدة ديلي ميل أن العقد سيتضمن بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو.

ويعتمد بيب جوارديولا مدرب سيتي على الشاب ريكو لويس في مركز الظهير الأيمن في المباريات الأخيرة ويساعده ناثان آكي، مما فتح باب الرحيل أمام النجم البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر، يبحث بايرن ميونيخ عن ظهير أيمن بعدما تأكد غياب المغربي نصير مزراوي لعدة أسابيع بسبب الإصابة بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا، وتدهور مستوى بنجامين بافارد.

وكان النادي البافاري أعلن قبل أسابيع إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وإذا نجح بايرن في حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية مساء الثلاثاء، سيصبح كانسيلو متاحا للمشاركة في مباراة ماينتس بكأس ألمانيا يوم الأربعاء، أو اللعب ضد فولفسبورج في الدوري الألماني يوم الأحد.