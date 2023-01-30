الثامن.. المصري يعلن تعاقده مع عبده يحيى

أعلن النادي المصري تعاقده مع عبده يحيى مهاجم غزل المحلة فور انتهاء مباراة الأخير أمام البنك الأهلي بالتعادل 2-2.

جاء ذلك حيث نشر المصري فيديو عبر فيسبوك يرحب من خلاله بالوافد الجديد، القادم على سبيل الإعارة بنية البيع.

ويعتبر عبده يحيى ثامن صفقات المصري في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان المصري قد أعلن التعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وذلك قبل أن يضم المصري الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

كما ضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

وأخيرا قبل ساعات أتم النادي المصري تعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

وكان المصري قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.