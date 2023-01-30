حوار - ميسي عن كأس العالم.. ركلة مونتيل وأصعب مباراة ورقم إنستجرام القياسي

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب الأرجنتين بالمباراة النهائية على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

وقال ميسي في حواره مع إذاعة أوربانا بلاي 104.3: "في 18 ديسمبر كل شيء تغير بالنسبة لي. ما حلمت به وتمنيته طوال مسيرتي قد تحقق".

وأضاف "نمت جيدا وكنت مسترخيا. كنت أشعر أني كنت أفعل كل شيء ممكن حتى يحدث ذلك".

وسجل جونزالو مونتيل الركلة الترجيحية الأخيرة التي حسمت فوز الأرجنتين بلقب المونديال الثالث في تاريخها.

وكشف ميسي عما كان يقوله أثناء هذه الركلة قائلا: "كنت أطلب من ربي ومونتيل أن ينتهي هذا الأمر حتى لا نعاني بعد ذلك".

وتابع "الكأس نادتني وقالت: تعال وخذني، الآن يمكنك أن تلمسني".

في ربع النهائي التقى منتخب الأرجنتين بمنتخب هولندا وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ثم فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، ليحتفل ميسي بقوة بعد الفوز وتتولد عدة مشاحنات داخل الملعب.

وعن ذلك قال ميسي: "لقد خرج مني الاحتفال بصورة تلقائية. زملائي أخبروني بما قاله (لويس) فان خال (مدرب هولندا) قبل المباراة. لا أحب ترك هذه الصورة، ولكنها خرجت مني هكذا. كان هناك الكثير من التوتر والعصبية".

وواصل "لا زالت المشاعر تجتاحني حتى الآن مع مقاطع الفيديو التي أراها عبر منصات التواصل الاجتماعي. نحن أبطال العالم".

وأوضح "حسابي على إنستجرام تم حظره لبضعة أيام بسبب كم الرسائل التي تلقيتها بعد كأس العالم. واتساب انفجر أيضا، بدأت بالرد على عائلتي، ثم قضيت يومين أرد على الرسائل".

وتابع ميسي "كان لدي مليون رسالة عبر إنستجرام، ولم يكن بإمكاني الرد. أنا أنشر بنفسي عبر إنستجرام، ولم أكن أخطط للصورة الأكثر حصولا على الإعجاب، بل الناس أرادوا رؤيتي مع الكأس".

ونال منشور تتويج ميسي أكثر من 75 مليون إعجابا عبر إنستجرام، ليحتل الصدارة.

وأعاد ميسي ورفاقه اللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 1986، حين حقق الفريق اللقب الثاني بقيادة وتألق الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وعن ذلك قال ليو: "إذا كان دييجو هنا كان سيمنحني الكأس. هذه الصورة كانت لتصبح لطيفة للغاية. أعتقد أن دييجو والكثير من الناس الذين يحبونني من السماء كانوا أقوياء ومحفزين".

وأضاف "كنت لأخبر ذاتي التي تبلغ من العمر 16 عاما أن هناك أشياء خارقة تنتظرها. كنت سأخبر هذا الفتى أنه سيحظى بطريق جميل للغاية بلحظات صعبة سيتجاوزها، وأنه يجب ألا يستسلم أبدا لأنه في النهاية سيحصل على أكثر جائزة يتمناها".

وعن رحلة كأس العالم قال ميسي: "في كل المباريات كنا أفضل من الخصوم لأننا كنا نعرف ماذا يجب علينا فعله في كل مباراة. الجهاز الفني حضرنا جيدا".

وأوضح "أعتقد أن أصعب مباراة لعبناها كانت أمام المكسيك".

واختتم "ربي كان يحتفظ لي بتلك اللحظة، ولا أعتقد أن هناك ما هو أفضل. الأمر ذاته ينطبق على كوبا أمريكا. أنا أشكره كل يوم ولا يمكنني طلب المزيد".

وفاز منتخب الأرجنتين على المكسيك 2-0 في الجولة الثانية لدور المجموعات، بعد صاعقة الافتتاح بالخسارة أمام السعودية 2-1.

وفي الجولة الثالثة فاز الألبيسيليستي على بولندا 2-0، ليتأهل إلى دور الـ 16 ويجتاز أستراليا بنتيجة 2-1، ثم هولندا في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وفي نصف النهائي فاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، ليواجه فرنسا ويمر من خلالها إلى منصة التتويج.