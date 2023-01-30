إنبي يعلن عبر في الجول ضم عمرو مرعي ورضا السيد

أعلن نادي إنبي عبر FilGoal.com ضم الثنائي عمرو مرعي ورضا السيد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "أتممنا انتقال عمرو مرعي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين".

وأعلن النادي المصري في وقت سابق رحيل الثنائي عمرو مرعي عن الفريق.

ويلعب عمرو مرعي مع المصري منذ عام 2012 عندما انضم للفريق قادما من بيراميدز.

ولم يشارك مرعي مع المصري من بداية الموسم سوى في مباراتين وخلالهم صنع هدفا واحد.

وأضاف الشريعي "اتفقنا أيضا على ضم رضا السيد حارس الداخلية لمدة خمس سنوات".

ويلعب رضا السيد مع الداخلية منذ 2020 حيث شارك في 17 مباراة، خرج بشباك نظيفة في خمس منها واستقبل 23 هدف.

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.