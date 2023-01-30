عبد الحفيظ يكشف عن العروض المقدمة لـ الشناوي.. وموقف اللاعب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أكثر من عرض احترافي خلال الفترة الماضية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح عبد الحفيظ أن العروض التي قدمت لـ الشناوي أبرزها كانت من النصر السعودي وويجان الإنجليزي.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي: "الشناوي وضع مصلحة الأهلي أولًا، وآثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها، وهذا شيء يحسب له، لقد ضرب مثالًا في الإخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده، وإصراره على الاستمرار في مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات للأهلي وإسعاد جماهيره".

وأضاف "الروح التي تعامل بها الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس قيمته الكبيرة عند الأهلاوية، مسؤولين وجماهير، وإن ردة فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي، وفي مقدمتهم محمود الخطيب (رئيس النادي) الذي أثنى عليه بشدة".

وأتم "ما يقدمه لاعبو الأهلي في مثل هذه المواقف يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة أن جميعهم يتعاملون بمنطق مصلحة الأهلي أولًا، ونحن في المقابل نملك مسؤولية الحفاظ على حقوقهم في كل الاتجاهات".

الشناوي (34 عاما) وصل إلى الأهلي في صيف 2016 وأصبح بعد ذلك الحارس الأساسي للفريق.

ويتواجد الشناوي ضمن بعثة الأهلي في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية خلال مشاركته في آخر نسختين من البطولة، ليرفع الفريق رصيده إلى ثلاث برونزيات من مشاركاته السبعة الماضية.

وحال تأهل الأهلي على حساب أوكلاند سيتي يلعب الفريق أمام سياتل الأمريكي في ربع النهائي.

وينتظر ريال مدريد المتأهل من ربع النهائي لمواجهته يوم 8 فبراير في نصف النهائي.