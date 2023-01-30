استبعاد ثنائي السعودية في كأس العالم من قائمة الهلال لمونديال الأندية

الإثنين، 30 يناير 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

أعلن رامون دياز مدرب الهلال السعودي قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بالمغرب خلال أيام.

سيلعب الهلال مباراة ربع النهائي ضد الوداد مستضيف البطولة يوم السبت المقبل.

واختار دياز 25 لاعبا في قائمة الهلال، وكان أبرزهم الثلاثي سالم الدوسري وموسى ماريجا وأوديون إيجالو.

أخبار متعلقة:
بعد التتويج بالسوبر السعودي.. حمد الله: علينا القتال من أجل الفوز بالثلاثية مدرب الوداد: يمكننا التتويج بكأس العالم للأندية.. ولكن إصابة رونالدو لن تحرمه من المشاركة أمام الفتح حجازي: السوبر السعودي بداية عودتنا لمنصات التتويج

وشهدت القائمة غياب الثنائي المونديالي سلمان الفرج ومحمد البريك بسبب عدم جاهزيتهما.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - محمد العويس - حبيب الوطيان.

خط الدفاع: محمد جحفلي - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - - ناصر الدوسري - معاذ فقيهي - متعب المفرج - علي البليهي - سعود عبد الحميد - محمد الخيبري.

خط الوسط: أندري كاريلو - مصعب الجوير - عبد الله عطيف - محمد كنو - ميشايل ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد القحطاني - سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - لوسيانو فييتو - صالح الشهري - موسى ماريجا - أوديون إيجالو.

ويتأهل الفائز من لقاء الوداد والهلال، لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال كأس العالم للأندية مونديال الأندية الهلال السعودي
نرشح لكم
عبد الحفيظ: مونديال للأندية يبدأ أمام سياتل.. وأتمنى استمرار دعم المغاربة كأس العالم للأندية - فيدال وجابرييل باربوسا على قائمة فلامنجو كأس العالم للأندية - الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز مران الأهلي - استئناف التدريبات دون راحة استعدادا لـ سياتل.. وتفاصيل إصابتي هاني ولطفي موسيماني: المشاركة في كأس العالم للأندية هى القمة لأي مدرب محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج - عن تطورات أزمة جرينوود.. اعتزال فاران الدولي ومشاركة سابيتزر المنتظرة 42 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: صلاح لم يفقد الثقة.. ولن أتحدث عن تشيلسي إلا بوجود المحامي الخاص بي دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخامسة.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا - عن موقف أرسنال من التجديد لـ النني.. عقد مارتينيلي وجاهزية بارتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالثة في مسيرته.. ماركوس راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: مونديال للأندية يبدأ أمام سياتل.. وأتمنى استمرار دعم المغاربة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ميتلاند يضيف إمام عاشور إلى قائمتة في الدوري الأوروبي 2 ساعة | المحترفون
الكشف عن كواليس فشل انتقال أمرابط إلى برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة