استبعاد ثنائي السعودية في كأس العالم من قائمة الهلال لمونديال الأندية

أعلن رامون دياز مدرب الهلال السعودي قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بالمغرب خلال أيام.

سيلعب الهلال مباراة ربع النهائي ضد الوداد مستضيف البطولة يوم السبت المقبل.

واختار دياز 25 لاعبا في قائمة الهلال، وكان أبرزهم الثلاثي سالم الدوسري وموسى ماريجا وأوديون إيجالو.

وشهدت القائمة غياب الثنائي المونديالي سلمان الفرج ومحمد البريك بسبب عدم جاهزيتهما.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - محمد العويس - حبيب الوطيان.

خط الدفاع: محمد جحفلي - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - - ناصر الدوسري - معاذ فقيهي - متعب المفرج - علي البليهي - سعود عبد الحميد - محمد الخيبري.

خط الوسط: أندري كاريلو - مصعب الجوير - عبد الله عطيف - محمد كنو - ميشايل ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد القحطاني - سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - لوسيانو فييتو - صالح الشهري - موسى ماريجا - أوديون إيجالو.

ويتأهل الفائز من لقاء الوداد والهلال، لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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