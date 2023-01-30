بعد التتويج بالسوبر السعودي.. حمد الله: علينا القتال من أجل الفوز بالثلاثية

شدد عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة على أن فريقه يستهدف التتويج ببطولات أخرى هذه الموسم بعدما حصد لقب السوبر السعودي.

ورفع أحمد حجازي قائد النمور كأس أول بطولة له مع الفريق بعدما هزم الفيحاء 2-0 في نهائي كأس السوبر السعودي بثنائية حمد الله.

وقال حمد الله في تصريحات لقناة SSC: "في السنوات الأخيرة ضيع الاتحاد كل من لقب كأس الملك والبطولة العربية، وفي الموسم الماضي فقدنا لقب الدوري بسبب غياب التركيز".

وأضاف المغربي "أشكر الجماهير على المساندة وأعدهم أن التتويج بكأس السوبر ما هو إلا بداية للفوز بالمزيد من الألقاب".

وأكمل "يجب علينا القتال من أجل الفوز بالدوري وكأس الملك وتحقيق الثلاثية".

وتابع مهاجم النصر السابق "لا أنظر إلى الماضي، بل أعيش الحاضر وأعمل من أجل المستقبل".

وأتم "الجميع في اتحاد جدة يتعامل معي بأسلوب رائع، أشعر بالسعادة مع الجماهير والفرحة منذ أول يوم، وأتمنى الاستمرار مع الفريق".

وأصبح حمد الله الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر السعودي برصيد 5 أهداف.

فقد سجل هدفين بقميص النصر، ثم هز شباك العالمي بقميص اتحاد جدة وأحرز ثنائية في شباك الفيحاء.

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وأصبح حجازي "القائد الذهبي رقم 22" في تاريخ الاتحاد، حيث رفع كأس السوبر في نهاية البطولة.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

التشتيت: 5

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 0

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 99

التمريرات الصحيحة: 86 من 90

دقة التمرير: 96%

الكرات الطويلة الصحيحة: 9 من 10

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