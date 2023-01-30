في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الزمالك المكثفة لضم أحمد بلحاج من أسوان

الإثنين، 30 يناير 2023 - 16:54

كتب : حامد وجدي رضا السنباطي

أحمد بلحاج - أسوان

كثّف الزمالك مفاوضاته في الساعات الماضية للظفر بخدمات المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان.

ويسعى الزمالك لضم بلحاج المتألق في أول مواسمه بالدوري المصري، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن أسوان طلب 20 مليون جنيه كمقابل مادي من أجل الموافقة على بيع نجمه.

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وسعى الزمالك للتفاوض وتخفيض المبلغ من أجل حسم الصفقة في الشتاء، وبدأ البحث عن حلول بديلة.

الزمالك عرض استقدام بلحاج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين جنيه، مع وجود بند نية الشراء مقابل 9 ملايين جنيه.

أسوان من جانبه لم يبد ترحيبًا كبيرًا بالعرض في البداية، فوفقًا لمصدر مسوؤل داخل أسوان، علم FilGoal.com أن أسوان يمتلك عرضًا من نادٍ مصري آخر لشراء اللاعب مقابل 12 مليون جنيه.

أسوان من جانبه يرغب في بيع اللاعب لتوفير سيولة مالية في يناير الجاري، مما قد يدفعه إلى الموافقة على عرض الزمالك لو تم رفعه.

ويسعى أسوان لإقناع الزمالك برفع العرض إلى 5 ملايين جنيه مقابل الإعارة، و10 ملايين مقابل الشراء في الصيف المقبل.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

وخاض بلحاج 16 مباراة مع أسوان هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

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