انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2) - (2) غزل المحلة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة البنك الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويظهر نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للبنك الأهلي لأول مرة، وذلك أمام فريقه السابق غزل المحلة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنــــا

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جوووووووووووول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33 محمد هلال أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب.

ق 16 جووول التعادل عن طريق جابرييل أوروك بعد تمريرة من كريم مضطفى الذي راقص لاعبي البنك الأهلي ووضع الكرة في الشباك.

ق 4 جووول أول لـ البنك الأهلي عن طريق محمود قاعود بعد تمريرة قصيرة من محمد هلال يستلمها قاعود بباطن القدم في الزاوية الصعبة على حارس المرمى.

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري البنك الأهلي غزل المحلة
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