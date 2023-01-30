البنك الأهلي يضم سيمبوري من الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي على انتقال سعيدو سيمبوري إلى البنك الأهلي.

سعيدو سيمبوري النادي : البنك الأهلي الاتحاد السكندري

ووافق الاتحاد السكندري على العرض المالي المقدم من البنك الأهلي وانتقال اللاعب ضمن انتقالات يناير الجارية.

وكشف النادي السكندري أن انتقال اللاعب جاء بعد الإطلاع على الرؤية الفنية للصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم سيمبوري من المصري في صيف 2021.

وبدأ سيمبوري مشواره في الدوري المصري منذ انضمامه إلى الداخلية في صيف 2016.

واكتفى سيمبوري بخوض خمس مباريات فقط هذا الموسم مع فريق الاتحاد السكندري.

بينما دعم البنك الأهلي صفوفه بثاني الصفقات بعدما ضم حسام أشرف لاعب الزمالك على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال ناصر منسي.

وخاض حسام البالغ 21 عاما 15 مباراة وسجل هدفين بقميص الزمالك، وحقق لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر.

واكتفى حسام أشرف بخوض 33 دقيقة فقط بقميص الزمالك الموسم الجاري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة عقب خوض 16 مباراة.

بينما البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة ويلعب اليوم الإثنين أمام غزل المحلة.

وتعرض البنك اللأهلي للخسارة في آخر مباراتين خاضهم الفريق ولم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط.