مدرب الوداد: يمكننا التتويج بكأس العالم للأندية.. ولكن

يؤمن مهدي النفطي مدرب الوداد المغربي بقدرة فريقه على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال النفطي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "لم تهتز شباك الفريق منذ 5 أو 6 مباريات، فنحن أقوياء على الصعيد الدفاعي".

وأضاف المدرب التونسي "سنكون في حاجة لصلابتنا الدفاعية يوم السبت أمام الهلال السعودي".

وأكمل "علينا الاستعداد للمسابقة، لأنك تلعب من أجل الفوز، والوداد يملك حظوظا كبيرة في التتويج بكأس العالم للأندية، ولكن أمامنا عمل كبير".

ويواجه الوداد الهلال السعودي، في ربع النهائي يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وتابع النفطي "أريد الاعتماد على كل اللاعبين. هناك لاعبون يستحقون منحهم الفرصة مع الاحتفاظ بالركائز الأساسية لتحقيق الفوز".

وأتم "سنعمل على النواقص قبل مباراة الهلال في كأس العالم للأندية".

فوز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وإقامة البطولة في المغرب فتحا الباب لمشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا، حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

ويبدأ الأحمر مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتا النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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