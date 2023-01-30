تشكيل المحلة والبنك الأهلي - ماو أساسي رغم الكسر في مواجهة مدربه السابق

الإثنين، 30 يناير 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو - بيراميدز وغزل المحلة

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل ظهور حميد ماو بشكلٍ أساسي رغم تعرضه لكسر في إصبع الإبهام بمباراة الزمالك الماضية.

فيما يتواصل تواجد عبده يحيى وعبد الرحمن عاطف على مقاعد البدلاء مع مشاركة كريم مصطفى في خط الهجوم.

في المقابل، يظهر نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للبنك الأهلي لأول مرة، وذلك أمام فريقه السابق غزل المحلة.

ويشارك كريم بامبو ومحمد هلال في الهجوم بعد رحيل ناصر منسي، فيما يتواجد أسامة فيصل على دكة البدلاء.

وتشهد المباراة مواجهة بين الشقيقين مصطفى العش وأحمد العش في دفاع الفريقين.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمود علاء

الوسط: محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري

الهجوم: كريم مصطفى - أحمد الشيخ - جابرييل أوروك

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد رضا - إبراهيم كونيه - خالد الإخميمي - حازم مرسي - عبده يحيى - عبد الرحمن عاطف - محمد نبيه - مصطفى أسامة

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد العش - أحمد ياسين - إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمود قاعود - أحمد ياسر - كريم بامبو

الهجوم: محمد هلال

دكة البدلاء: أحمد عفيفي - محمود الجزار - عاصم صلاح - أحمد سعيد - أمير مدحت - إسلام جابر - موسى دياوارا - محمد بسيوني - أسامة فيصل

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