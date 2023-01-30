"البداية مهمة وثقتي بكم كبيرة".. رسالة الخطيب إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي

اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بلاعبي الفريق ووجه إليهم رسالة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة من مساء الأربعاء في الدور الأول من البطولة.

وقال الخطيب خلال اجتماعه باللاعبين: "البداية في كأس العالم للأندية مهمة ويجب أن نلعب بمنتهى القوة وتحقيق نتيجة طيبة".

وأضاف رئيس الأهلي "النتيجة الجيدة هي التي ستدفع الأهلي إلى الدور التالي من البطولة".

وشدد "لدي ثقة كاملة في كل عناصر الفريق من جهاز فني ولاعبين على بذل أقصى جهد وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقكم".

وتابع "بالإضافة إلى تقديم مستوى يليق بالأهلي وتاريخه ويسعد جماهيره التي تستحق الكثير".

وأوضح رئيس النادي الأهلي "الجماهير دائما ما تقف خلفكم وتساندكم في كل المواقف، ويجب عليكم التركيز واللعب بروح الفانلة الحمراء كعادتكم".

واختتم محمود الخطيب تصريحاته "الهدف الأساسي هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الأهلي في مشاركاته العالمية".

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية خلال مشاركته في آخر نسختين من البطولة، ليرفع الفريق رصيده إلى ثلاث برونزيات من مشاركاته السبعة الماضية.

وحال تأهل الأهلي على حساب أوكلاند سيتي يلعب الفريق أمام سياتل الأمريكي في ربع النهائي.

وينتظر ريال مدريد المتأهل من ربع النهائي لمواجهته يوم 8 فبراير في نصف النهائي.