سيجتمع بـ دي روسي.. "النينجا" ناينجولان ينضم إلى سبال

الإثنين، 30 يناير 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - سبال

أعلن نادي سبال الإيطالي عن تعاقده مع البلجيكي رادجا ناينجولان في سوق الانتقالات الشتوية.

وعاد ناينجولان للملاعب الإيطالية بعد رحيله عن رويال أنتويرب البلجيكي.

ووقّع ناينجولان على عقدٍ مع سبال حتى نهاية الموسم الجاري، مع التمديد الفوري التمديد لموسمٍ إضافي حال تحقيق بعض الأهداف الرياضية.

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ويشرف دانييلي دي روسي -زميل ناينجولان السابق في روما- على تدريب سبال الذي ينافس في دوري القسم الثاني الإيطالي.

وهبط سبال من الدوري الإيطالي في 2019\2020 ولم ينجح في العودة حتى اللحظة.

ويحتل سبال المركز 15 في القسم الثاني ويواجه خطر الهبوط إلى القسم الثالث، إذ يبتعد بـ 3 نقاط فقط عن كوسينزا الأخير.

ويعود ناينجولان للملاعب الإيطالية التي قضى فيها 17 عامًا من مسيرته الكروية.

لاعب الوسط البلجيكي البالغ 34 عامًا انضم إلى بياتشنزا الإيطالي في 2004، ثم لعب وتألق مع كالياري، وانفجر في صفوف روما بين 2014 و2018 وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعدها تحوّل ناينجولان لارتداء قميص إنتر ميلان، ولعب معارًا على فترتين في كالياري.

وظهر ناينجولان في كرة القدم البلجيكي بشكل احترافي لأول مرة عند انتقاله إلى رويال أنتويرب في 2021.

لكن الدولي البلجيكي السابق دخل في مشاكل كبيرة بعدما ظهر يدخن سيجارة على مقاعد بدلاء الفريق في أكتوبر الماضي، ليتم إيقافه حتى نهاية الموسم.

ويشتهر ناينجولان بكونه مدخنًا شرهًا، مما أدخله في أزمات كبيرة مع روبيرتو مارتينيز المدير الفني السابق لـ بلجيكا.

فيما صرّح فيتال بوركيلمانز مساعد المدرب وقت ولاية مارك فيلموتس مع بلجيكا أنه لم يواجه مشكلة في تدخين ناينجولان.

وقال بوركيلمانز لـ FilGoal.com قبل عدة أشهر: "احترمت صراحة ناينجولان، لأني أعرف أن العديد من اللاعبين يدخنون سرًا، ولذلك عندما يأتيني لاعب ويواجهني بصراحة، فلا يمكن أن أغضب".

ويمتلك ناينجولان 30 مباراة دولية مع بلجيكا فقط، وكان ظهوره الكبير الأخير في يورو 2016 عندما سجل هدفين وصنع هدفًا.

ناينجولان سبال الدوري الإيطالي
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