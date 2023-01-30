كأس العالم للأندية - الأمطار الغزيرة والثلوج تنهي مران الأهلي الرئيسي

تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج في إنهاء المران الثاني والرئيسي لفريق الأهلي مبكرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء الأربعاء في الدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن هطول الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق على ملعب سانيه الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وأنهى السويسري مارسيل كولر المدير الفني مران الأهلي الجماعي الرئيسي مبكرا بسبب حالة الطقس.

وقلص المدرب فقرات المران الجماعي للفريق وذلك حرصا على سلامة اللاعبين وخوفا من تعرضهم لنزلات البرد.

واستأنف اللاعبون جانبا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

وعقد كولر صباح اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب.

وحرص المدير الفني السويسري على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي قبل تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتحدث الجهاز الفني للاعبيه حول نقاط القوة والضعف في فريق أوكلاند سيتي وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة .

وحال تأهل الأهلي يواجه فريق سياتل الأمريكي في ربع النهائي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين خاضهم الفريق بالعامين الماضيين.

وحال وصول الأهلي إلى منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية يلعب أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.